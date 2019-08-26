شكوك حول لحاق ليونيل ميسي بمباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني

تتواصل الشكوك حول قدرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على اللحاق بمباراة ناديه برشلونة مع أوساسونا، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني للموسم 2019/2020، يوم السبت المقبل.

وغاب ميسي عن تدريبات برشلونة اليوم الإثنين، بعد الفوز 5/2 على ريال بيتيس في الجولة الثانية أمس الأحد.

وبحسب صحيفة ”أس“ فإن إدارة برشلونة تصر على أن يسافر ميسي مع قائمة برشلونة إلى بامبلونا لمواجهة أوساسونا.

وأضافت الصحيفة أن ميسي، البالغ من العمر 32 عامًا، لم يتدرب مع زملائه في التدريبات الجماعية، واستمر في عمله المنفرد منذ يوم السبت، وذهب إلى المدينة الرياضية بمشاعر سيئة.

وتعرض القائد ميسي هداف برشلونة التاريخي لإصابة في ربلة الساق اليمنى خلال مران الفريق قبل جولته القصيرة في الولايات المتحدة استعدادًا للموسم الجديد.

وسيغيب لاعبو برشلونة عن التدريبات يوم الثلاثاء للراحة، على أن يعودوا أيام الأربعاء والخميس والجمعة، قبل مواجهة أوساسونا يوم السبت 31 أغسطس.

وغاب ميسي عن مباراة برشلونة أمام أتلتيك بلباو، والتي خسرها النادي الكتالوني 0/1، وعن الفوز 5/2 على ريال بيتيس.