عواقب عديدة لإصابة ليونيل ميسي المبكرة على برشلونة

تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة لإصابة خفيفة في ساقه اليمنى، وذلك إثر أول حصة تدريبية رفقة الفريق، ما يجعله يغيب لعدة أيام وعن جولة الفريق للولايات المتحدة الأمريكية.

وتحدثت صحيفة ”سبورت“ في تقرير لها عن عواقب الإصابة المبكرة للنجم الأرجنتيني على اللاعب وعلى الفريق، ولخصتها في 4 نقاط وهي:

جولة الولايات المتحدة الأمريكية الإعدادية

ضيعت الإصابة على النجم الأرجنتيني الجولة الإعدادية في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت فرصة أمامه للتدريب رفقة الوافدين الجدد أنطوان غريزمان وفرانكي دي يونغ وجونيور فيربو والتفاهم معهم قبل بداية الموسم.

لكن الإصابة ضيعت عليه الإعداد والوقت أيضًا.

الجانب البدني للاعب

لن يتمكن النجم الأرجنتيني من الإعداد البدني للموسم الجديد بسبب الإصابة، وسيكون مطالبًا بالدخول للعب رسميًا دون إعداد، وهو ما يهدده بإصابات جديدة.

وسيحتاج ميسي لوقت أكبر ليكون جاهزًا بدنيًا، وفي المواسم السابقة ظهر عليه الإجهاد في نهاية الموسم وأثر على الفريق، وهو ما يدفع الطاقم الفني لوضع خطة للاعب ليكون جاهزًا بدنيًا ويتفادى نكسة جديدة.

كما على الفريق معالجة مشكلة ميسي البدنية في نهاية الموسم ووضع برنامج إعدادي خاص.

تضييع بداية الدوري

رغم كون الإصابة خفيفة فمشاركة ميسي في اللقاء الأول في الليغا معقدة، وستكون مخاطرة حتى لو تلقى التصريح الطبي.

ولن يشارك ميسي سوى في حصتين تدريبيتين أو 3 قبل مواجهة بلباو، وسيكون من الأحسن عدم مشاركته تجنبًا لانتكاسة.

خسارة اقتصادية لبرشلونة

وقع برشلونة اتفاقًا للمشاركة في الجولة الإعدادية في الولايات المتحدة الأمريكية يقضي بمشاركة ميسي في اللقاءين ولو لدقائق، لكن غيابه سيكون مؤثرًا على الفريق المهدد بتلقي غرامة مالية من المنظمين.

وغاب ميسي عن الجولة الإعدادية في اليابان حيث واجه الفريق تشيلسي وفيسيل كوبي.