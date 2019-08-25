ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة وأتلتيكو مدريد ونهاية الجولة الثانية (صورة)

أنهى برشلونة مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، بالفوز 5/2 على ضيفه ريال بيتيس، على ملعب كامب نو، كما تغلب أتلتيكو مدريد 1/0 على مضيفه ليغانيس.

وسجل أنطوان غريزمان هدفين، في حين سجل كارلوس بيريز وجوردي ألبا وأرتورو فيدال هدفًا لكل منهم، أما هدف أتلتيكو مدريد فسجله فيكتور ماتشين بيريز ”فيتولو“.

وشهدت الجولة الثانية من الدوري الإسباني فوز إشبيلية 1/0 على غرناطة، وتعادل ريال مدريد 1/1 مع بلد الوليد، وخسارة فالنسيا 0/1 أمام سيلتا فيغو.

ويتصدر إشبيلية وأتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط لكل منهما، لكن النادي الأندلسي يتقدم بفارق هدف.

وفي المركز الثاني تأتي 6 فرق، ولكل منها 4 نقاط، وهي ريال مدريد وبلد الوليد وأتلتيك بلباو وريال سوسيداد وأوساسونا وديبورتيفو ألافيس.

في حين حصد برشلونة 3 نقاط في المركز الثالث مع ريال مايوركا وليفانتي وسيلتا فيغو.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الثانية:

1. إشبيلية وأتلتيكو مدريد، ولكل منهما 6 نقاط.

2. ريال مدريد وبلد الوليد وأتلتيك بلباو وريال سوسيداد وأوساسونا وديبورتيفو ألافيس.

3. برشلونة 3 نقاط في المركز الثالث مع ريال مايوركا وليفانتي وسيلتا فيغو