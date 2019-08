غريزمان يقود برشلونة لاكتساح ريال بيتيس وتحقيق أول انتصار في الدوري الإسباني (فيديو)

أحرز النجم الفرنسي أنطوان غريزمان هدفين وصنع هدفاً آخر، ليقود فريقه برشلونة لتحويل تأخره 0-1 أمام ضيفه ريال بيتيس، إلى فوز ثمين ومستحق 5-2 في الجولة الثانية لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، محققاً فوزه الأول في البطولة هذا الموسم.

تقدم نبيل فقير لريال بيتيس بالهدف الأول في الدقيقة العاشرة، بعدما استلم بينية سحرية من زميله وسدد أرضية قوية على يسار تيرشتيغن الذي فشل في التعامل معها.

وفي الدقيقة 41 نجح الفرنسي أنطوان غريزمان في إدراك التعادل لبرشلونة.

مع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 49 نجح غريزمان في قلب الطاولة وأحرز الهدف الثاني له ولفريقه من تسديدة رائعة، ثم أضاف كارلوس بيريز الهدف الثالث للبارسا في الدقيقة 57، وبعدها بدقيقتين أحرز جوردي ألبا الهدف الرابع.

ومع حلول الدقيقة 77 ومع أول لمسة أحرز فيدال الهدف الخامس لبرشلونة، وقلص بيتيس النتيجة وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 80.

وحصد برشلونة أول ثلاث نقاط له في مشواره بالبطولة هذا الموسم، بعدما تعرض لخسارة مباغتة 0-1 أمام مضيفه أتلتيك بلباو في المباراة الافتتاحية للمسابقة، فيما ظل بيتيس بلا رصيد من النقاط، عقب تلقيه هزيمته الثانية على التوالي، بعدما خسر 1-2 أمام ضيفه بلد الوليد في المرحلة الماضية.

GOAL! ⚽️ @FCBarcelona get caught on the ball in the middle of the park and how about this for a counter ????#BAR 0 – 1 #BET#beINLiga #BarcaBetis pic.twitter.com/RvBcwF76ya

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 25, 2019