أهداف مباراة برشلونة وريال بيتيس.. 1-1 (فيديو)

تقدم نبيل فقير مهاجم فريق ريال بيتيس بهدف في شباك برشلونة، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ”كامب نو“، في إطار مباريات الجولة الثانية للدوري الإسباني.

واستلم فقير بينية سحرية من زميله وسدد أرضية قوية على يسار تيرشتيغن الذي فشل في التعامل معها.

وفي الدقيقة 41 نجح الفرنسي أنطوان غريزمان في إدراك التعادل لبرشلونة.

GOAL! ⚽️ @FCBarcelona get caught on the ball in the middle of the park and how about this for a counter ????#BAR 0 – 1 #BET#beINLiga #BarcaBetis pic.twitter.com/RvBcwF76ya

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 25, 2019