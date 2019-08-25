أهداف مباراة برشلونة وريال بيتيس.. 1-1 (فيديو)

تقدم نبيل فقير مهاجم فريق ريال بيتيس بهدف في شباك برشلونة، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ”كامب نو“، في إطار مباريات الجولة الثانية للدوري الإسباني.

واستلم فقير بينية سحرية من زميله وسدد أرضية قوية على يسار تيرشتيغن الذي فشل في التعامل معها.

وفي الدقيقة 41 نجح الفرنسي أنطوان غريزمان في إدراك التعادل لبرشلونة.

GOAL! ⚽️ @FCBarcelona get caught on the ball in the middle of the park and how about this for a counter ????#BAR 0 – 1 #BET#beINLiga #BarcaBetis pic.twitter.com/RvBcwF76ya — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 25, 2019

وتلقى برشلونة هزيمة مفاجئة أمام أتليتك بيلباو بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ملعب ”سان ماميس“، ضمن منافسات الجولة الأولى، كما تذوق ريال بيتيس مرارة الهزيمة في بداية مشواره هذا الموسم على ملعبه ووسط جماهيره أمام بلد الوليد بنتيجة 1 – 2.

ويفتقد برشلونة في مباراة اليوم جهود الثلاثي: لويس سواريز، وعثمان ديمبلي، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في حين يفتقد ريال بيتيس جهود حارسه الأساس جويل روبلز بسبب الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة في المباراة الماضية أمام بلد الوليد.