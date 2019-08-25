تقرير: ريال مدريد ينوي الانقضاض على نيمار

ذكرت تقرير صحفي إسباني، الأحد، أن نادي ريال مدريد، ينوي توجيه صدمة لغريمه برشلونة، مستغلًا تعثر مفاوضات النادي الكتالوني لإعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا، من باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة ”سبورت“، فإن ريال مدريد ينوي التدخل لاستغلال تعثر مفاوضات برشلونة وسان جيرمان بشأن انتقال نيمار إلى كامب نو.

وأضافت الصحيفة المقربة من برشلونة، أن ريال مدريد ينوي الانقضاض على نيمار وحسم الصفقة بعرض جديد الأسبوع المقبل، على أن يتم تقديم نيمار في ملعب سانتياغو برنابيو“ قبل سوق الانتقالات الصيفي يوم 2 سبتمبر.

وذكرت صحيفة “ليكيب“ الفرنسية، يوم الخميس، أن باريس سان جيرمان رفض عرضًا من ريال مدريد لضم نيمار، مقابل 100 مليون يورو و3 لاعبين هم: الويلزي غاريث بيل، والكولومبي جيمس رودريغيز، والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

وأوضحت ”سبورت“، أن ريال مدريد ينوي التخلي عن لاعبه البرازيلي الشاب رودريغو غوس لمدة موسم على سبيل الإعارة، للاستفادة بمقعد شاغر في قائمة اللاعبين غير الأوروبيين لقيد نيمار به.

وأضافت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز يرى أن نيمار إضافة مهمة لريال مدريد ليس على المستوى الرياضي فحسب؛ بل على المستوى الاقتصادي كذلك.

وأردفت أن ريال مدريد درس جدوى التوقيع مع نيمار، وقد استنتج أن التعاقد معه سيكون إيجابيًا لعدة أسباب، منها توجيه ضربة قاسية لبرشلونة، الذي واجه جدارًا في باريس سان جيرمان، كما أن وجود نيمار يمكن أن يحقق مكاسب كبيرة على المستوى الاقتصادي.

وغادر نيمار، البالغ من العمر 27 عامًا، برشلونة إلى باريس سان جيرمان، مقابل 222 مليون يورو، لكنه عبّرعن رغبته في الرحيل عن النادي الفرنسي الحالي.