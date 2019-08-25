صحيفة: نادي برشلونة بصدد تقديم عرض جديد ومثير لضم نيمار

تتواصل التقارير التي تتحدث عن سعي نادي برشلونة الجاد لإعادة اللاعب البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ووفقًا لصحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية، فإن برشلونة بصدد التقدم بعرضه الأخير لضم نيمار، بنظام الإعارة، لمدة موسم، بصيغتين إحداهما تتضمن خيار الشراء والأخرى إلزامية الشراء، وكل منهما بقيمة 170 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن عرض برشلونة يتضمن استعارة نيمار مقابل 40 مليون يورو، مع إعارة عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة لباريس سان جيرمان لمدة عام.

وأكدت الصحيفة الفنسية، أن المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، تواصل مع ديمبلي في يونيو الماضي؛ لإقناعه بالانضمام إلى النادي الباريسي بعيدًا عن ملف صفقة نيمار، إلا أن المهاجم الشاب رفض الرحيل عن العملاق الكتالوني.

وسبق لديمبلي اللعب تحت قيادة توخيل في بروسيا دورتمود الألماني.

وأشارت ”لوباريزيان“ إلى أن الصيغة الجديدة لعرض برشلونة لاستعارة نيمار، ستضمن لباريس سان جيرمان مبلغًا خياليًا قيمته 210 ملايين يورو، مع الاستفادة أيضًا من خدمات ديمبلي لمدة موسم، إلا أنه يتوقف أيضًا على محاولات إدارة البارسا لإقناع المهاجم الفرنسي بقبول الفكرة.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة غير قادر على شراء نيمار بشكل نهائي الصيف الحالي، كما يرفض مسؤولو باريس سان جيرمان مبدأ الإعارة، لكن هذا العرض المثير مع تضمين عثمان ديمبلي ضمن الصفقة، ربما يدفع ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي لتغيير أفكاره.

وغادر نيمار، البالغ من العمر 27 عامًا، برشلون إلى باريس سان جيرمان، مقابل 222 مليون يورو، لكنه عبر عن رغبته في الرحيل عن النادي الفرنسي الحالي.