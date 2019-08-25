تقارير: خوان ميراندا لاعب نادي برشلونة يقترب من الرحيل إلى شالكة الألماني

كشفت تقارير صحفية أن خوان ميراندا، الظهير الأيسر لنادي برشلونة، اقترب من الرحيل خلال الأيام القليلة المقبلة بعد وصول عرض من شالكة الألماني.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”بيلد“، فإن ميراندا أعطى موافقته للنادي الألماني على الانتقال إليه قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب الصحيفة، فإن عرض شالكة هو إعارة لمدة عامين مع عدم وجود شرط يتيح له أحقية الشراء النهائي بعد نهاية المدة.

وبذلك يكون قد تفوق عرض النادي الألماني على كل من يوفنتوس وأولمبيك مارسيليا الفريقين اللذين كانا يسعيان لضم ميراندا، ولكنهما لم يتوصلا لاتفاق مع برشلونة.

ولم يعد ميراندا ضمن خطط المدرب إرنستو فالفيردي في برشلونة بعد ضم جونيور فيربو من صفوف ريال بيتيس.