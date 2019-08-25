تشكيلة مباراة برشلونة وريال بيتيس المتوقعة اليوم في الدوري الإسباني (إنفوغرافيك)

يواجه نادي برشلونة نظيره ريال بيتيس، مساء اليوم الأحد، على ملعب ”كامب نو“، في إطار مباريات الجولة الثانية للدوري الإسباني.

وتوقعت صحيفة ”سبورت“ تشكيلة الفريق الكتالوني كالآتي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينغليت، ألبا.

خط الوسط: بوسكيتس، دي يونغ، راكيتيتش.

خط الهجوم: سيرجي روبيرتو، غريزمان، رافينيا ألكانتارا.

فيما جاءت تشكيلة بيتيس كالآتي:

دانيل مارتين، مارك بارترا، سيدني دا سيلفا، ألفونسو بيدرازا، إيميرسون أباريسيدو، ويليام كارفالو، سيرخيو كاناليس، أندريس غواردادو، كريستيان تيلو، نبيل فقير، سانشيز خواكين.

فيما جاءت التشكيلة المتوقعة من صحيفة ”AS“:

وجاءت التشكيلة المتوقعة من صحيفة ”ماركا“:

وجاءت التشكيلة المتوقعة من صحيفة ”موندو ديبورتيفو“:

وتلقى برشلونة هزيمة مفاجئة أمام أتلتيك بيلباو بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بملعب ”سان ماميس“، ضمن منافسات الجولة الأولى، كما تذوق ريال بيتيس مرارة الهزيمة في بداية مشواره هذا الموسم على ملعبه ووسط جماهيره أمام بلد الوليد بنتيجة 1 – 2.

ويفتقد برشلونة في مباراة اليوم جهود الثلاثي لويس سواريز وعثمان ديمبلي والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في حين يفتقد ريال بيتيس جهود حارسه الأساسي جويل روبلز بسبب الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة في المباراة الماضية أمام بلد الوليد.

وتعقد جماهير برشلونة آمالها على المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان في قيادة الفريق الكتالوني لاستعادة توازنه سريعًا.

في المقابل، يتطلع ريال بيتيس لتكرار مفاجأة الموسم الماضي، بعدما تغلب على برشلونة بنتيجة 4 – 3 في المباراة التي جمعتهما بملعب ”كامب نو“، يوم الـ11 من نوفمبر الماضي ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس

تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beINsports HD3، بتعليق يوسف سيف.