عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”ميسي لا.. غريزمان نعم“.. و“عقاب لريال مدريد من الحرس القديم“ (صور)

شكل تعادل ريال مدريد أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني في ملعبه ”سانتياغو بيرنابيو“، وبداية الدوري الإيطالي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية، الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بفوز ليفربول على آرسنال، وغياب ميسي عن مباراة برشلونة وريال بيتيس، والأنظار المتوجهة نحو الفرنسي غريزمان، والبرتغالي جواو فيليكس في أتلتيكو مدريد.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تعادل ريال مدريد أمام بلد الوليد 1-1 في البيرنابيو، وكتبت: ”ريال مدريد يخلق الفرص لكنه يواجه مشكلة التسجيل“، كما استغلت الفرصة لتطرح اسم البرازيلي نيمار وكتبت: ”كيف بإمكانهم استخدام نيمار؟“.

كما تحدثت الصحيفة عن غياب ميسي عن برشلونة أمام ريال بيتيس وإمكانية تصدر أتلتيكو مدريد الليغا، حال فوزه على ليغانيس.

سبورت

اهتمت الصحيفة بلقاء برشلونة وريال بيتيس، والذي يشهد غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكتبت: ”الفوز دون ميسي“.

كما اهتمت بتعادل ريال مدريد في ملعبه أمام بلد الوليد وفوز برشلونة بكأس كالتالونيا للسيدات.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وريال بيتيس في الليغا، وكتبت: ”ميسي لا.. غريزمان نعم“.

كما تحدثت عن تعادل ريال مدريد مع بلد الوليد، وكتبت: ”عقاب لمدريد من الحرس القديم“.

كما تحدثت عن لقاء ليغانيس وأتلتيكو مدريد مدريد، حيث ينتظر الجميع ظهور البرتغالي جواو فيليكس في ملعب صعب.

آس

ركزت الصحيفة على تعادل ريال مدريد بملعبه أمام بلد الوليد 1-1 في الليغا، وكتبت: ”عودة للماضي“، في إشارة لخسارة الفريق لبضع نقاط في ملعبه الموسم الماضي.

كما اهتمت بلقاء برشلونة وريال بيتيس، وكتبت: ”برشلونة في أيدي غريزمان“، في ظل غياب ميسي وسواريز وعثمان ديمبلي للإصابة.

كما تحدثت عن مواجهة أتلتيكو مدريد خارج ملعبه لليغانيس، وكتبت: ”جواو فيليكس في ملعب ملعون“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بلقاء باريس سان جيرمان ضد تولوز في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، وكتبت: ”باريس يرغب في إعادة زرع الخوف في منافسيه“، بعد خسارة في الجولة الثانية أمام رين.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز نابولي المثير على فيورنتينا 4-3 في افتتاح لقاءات الدوري الايطالي وكتبت: ”نابولي ردة فعل“.

كما تحدثت عن فوز يوفتوس على بارما 1-0، وكتبت: ”فقط القديم“.

كما اهتمت بفوز ليفربول على آرسنال وتعادل ريال مدريد أمام بلد الوليد في الدورين الإنجليزي والإسباني.

توتو سبورت

الصحيفة اهتمت بفوز يوفنتوس على بارما في افتتاح الدوري الإيطالي بهدف لجورجيو كيلليني.

كما تحدثت عن فوز نابولي المثير على فيورنتينا 4-3، وكتبت: ”حفل نابولي“.