ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد أمام بلد الوليد (صورة)

سقط فريق ريال مدريد اليوم السبت، في فخ التعادل مع ضيفه بلد الوليد بهدف لكل منهما في الجولة الثانية للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).
بهذا التعادل، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 4 نقاط في الوصافة بفارق نقطتين خلف إشبيلية المتصدر، وبفارق الأهداف عن بلد الوليد صاحب المركز الثالث.
فشل لاعبو الفريقين في استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.
واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال شوط المباراة الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 82 لتشهد هدف التقدم لريال مدريد عبر الفرنسي كريم بنزيما.
ولم يمر على هدف التقدم طويلًا، فبعده بست دقائق أدرك بلد الوليد التعادل عن طريق سيرجيو غوارديولا نافارو.
وفشل لاعبو الفريقين في تسجيل هدف الفوز ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.