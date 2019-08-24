ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد أمام بلد الوليد (صورة)

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

وفشل لاعبو الفريقين في تسجيل هدف الفوز ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.