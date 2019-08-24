ريال مدريد يسقط بفخ التعادل أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني (فيديو)

فشل ريال مدريد بتحقيق الفوز ليتعادل بهدف لمثله، ضد ضيفه ريال بلد الوليد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، في معقل الميرنغي ”سانتياغو برنابيو“.

وسجل لريال مدريد كريم بنزيما في الدقيقة 82، بينما سجل سيرجي جوارديولا لبلد الوليد في الدقيقة 88.

وبهذا التعادل يحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط، ويحل بلد الوليد ثالثًا بنفس عدد النقاط.

واقتنص الفرنسي كريم بنزيما هدفًا قاتلًا لريال مدريد في الدقيقة 82، حيث استقبل تمريرة من كارفاخال على حدود المنطقة، وسدد أقصى يسار الحارس ماسيب.

ونجح سيرجي غوارديولا مهاجم بلد الوليد بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 88، حيث استغل تقدم خط الدفاع لينفرد بالحارس كورتوا، وسدد في الشباك، ومنح فريقه نقطة ثمينة من أنياب الميرنغي.