الأسطورة لارسون نجم برشلونة السابق يستقيل من عمله بعد تعرضه لإساءة لفظية

قال هلسنبوري السويدي إن هنريك لارسون أسطورة سيلتيك استقال من تدريب الفريق اليوم الجمعة بعد شهرين فقط في المنصب عقب تعرضه لإساءة لفظية من جماهير ناديه.

وخسر هلسنبوري أمام فريق من درجة أدنى في كأس السويد أمس الخميس وبعدها واجه لارسون هجومًا من الجماهير.

وقال كريستر أزيليوس رئيس النادي إنه ”من المحزن جدًا أن تصل الأمور إلى هذه الدرجة، نتعامل مع الإساءة اللفظية بجدية شديدة“.

وبدأ لارسون مشواره الاحترافي مع هلسنبوري قبل الانتقال إلى فينوورد وسيلتيك وبرشلونة ومانشستر يونايتد.

ويحتل هلسنبوري المركز 12 في الدوري المحلي حاليًا فوق منطقة الهبوط.

ويبقى لارسون أيقونة بين جماهير سيلتيك بعد أن سجل 242 هدفًا في 315 مباراة مع الفريق الاسكتلندي وكان هداف الدوري خمس مرات في ستة مواسم قضاها هناك.

كما توج بلقبي دوري أبطال أوروبا ودوري الدرجة الأولى الإسباني مع برشلونة.