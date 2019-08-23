تقرير: برشلونة يقدم عرضًا نهائيًا ”لا يمكن رفضه“ لضم نيمار

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن نادي برشلونة يستعد لتقديم عرضه الأخير في صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا، في محاولة لحسم الموقف مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في ظل التقارير التي تشير إلى رغبة ريال مدريد في ضم نجم السليساو.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الجمعة، أن مسؤولي برشلونة يضعون اللمسات الأخيرة على عرض ضم نيمار، ووصفت الصحيفة العرض بأنه ”لا يمكن رفضه“، وأنه سيُجبر إدارة باريس سان جيرمان على الاستسلام والموافقة على عودة نيمار إلى البارسا.

وأشارت الصحيفة الكتالونية، المقربة من إدارة برشلونة، إلى أن العرض سيتضمن ”صفقات تبادلية“، في ظل موافقة باريس سان جيرمان على هذا المبدأ، إضافة إلى رغبتها في ضم بعض نجوم البلوغرانا في إطار صفقة نيمار، وهو الأمر الذي تم التوافق عليه مؤخرًا في المفاوضات بين الطرفين.

وأكدت أن إدارة برشلونة تعلم جيدًا أن باريس سان جيرمان يستخدم تقارير رغبة ريال مدريد في ضم نيمار من أجل الضغط على اللاعب وإدارة النادي الكتالوني، ولكن مسؤولي البارسا واثقون تمامًا من أن عرضهم النهائي لضم نيمار سيحسم الأمور بشكل نهائي.

وقالت الصحيفة إن إدارة برشلونة تعلم جيدًا حالة التوتر التي يعاني منها نيمار في الفترة الأخيرة، وطلبت منه الهدوء التام وعدم إثارة أي أزمات مع ناديه، وأكدت في نفس الوقت أنها طلبت من نيمار إعلان رغبته في الرحيل إلى برشلونة لغلق الباب أمام مناورات باريس سان جيرمان المتعلقة بعرض ريال مدريد.