زيدان يحسم مستقبل بيل ورودريغز ونافاس.. وهكذا رد على سؤال حول نيمار

أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أن غاريث بيل سيبقى مع النادي وأنه سيعتمد عليه كما حدث خلال مباراة افتتاح الليغا أمام سيلتافيغو.

وأشار زيدان إلى أن الأمر ذاته ينطبق على خاميس رودريغز الذي سيستمر مع النادي أيضًا.

وأشارت تفارير عديدة إلى إمكانية رحيل الثنائي حيث لا يرغب زيدان في بقائهما بالنادي بحسب ما نشر في إسبانيا.

وشدد مدرب نادي ريال مدريد في مؤتمر صحفي استعدادًا لمباراة بلد الوليد في الدوري الإسباني على أن كيلور نافاس لم يطلب الرحيل كما أشارت صحيفة ماركا، مؤكدًا أنه لا يفكر في أي حارس مرمى آخر.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي :“أتمنى أن يأتي يوم 2 سبتمبر سريعًا“، في إشارة لرغبته في انتهاء سوق الانتقالات.

ورفض زيدان الحديث عن فرص انضمام البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى الريال، وقال: ”ما يهمني الآن هو مباراة بلد الوليد غدًا، واللاعبين الذين يمتلكهم ريال مدريد، كل شيء يمكن أن يحدث، وأتمنى أن نصل إلى يوم الثاني من سبتمبر المقبل كي تتوقف تلك الأسئلة“.

وارتبط نيمار بالانتقال إلى برشلونة وريال مدريد، وذلك قبل إغلاق سوق الانتقالات يوم 2 سبتمبر المقبل في فرنسا وإسبانيا.

وحول احتمال وجود صفقة تبادلية تتضمن ضم نيمار مقابل رحيل مواطنه فينيسيوس جونيور إلى باريس سان جيرمان، أكد زيدان أن جميع لاعبي ريال مدريد يريدون الاستمرار في صفوف الميرينغي، لأنهم جميعًا يمتلكون فرصة اللعب.