باريس سان جيرمان يمنح برشلونة مهلة أخيرة لتقديم عرض لضم نيمار

ذكرت إذاعة “ RAC 1 “ الكاتالونية أن فريق باريس سان جيرمان منح برشلونة مهلة لغاية منتصف اليوم الجمعة لتقديم عرض جديد لضم البرازيلي نيمار.

وحسب الإذاعة الكاتالونية فإدارة برشلونة تستعد لتقديم عرض جديد سيضم الفرنسي عثمان ديمبيلي ضمن الصفقة بالإضافة لمبلغ مالي، رغم كون الجناح الفرنسي وممثليه أكدوا سابقًا عدم رغبته في الرحيل عن برشلونة والذهاب لباريس سان جيرمان.

وستكون الساعات القادمة حاسمة في مصير النجم البرازيلي حيث ينتظر ريال مدريد ما ستسفر عنه مفاوضات غريمه مع الفرنسي ليتدخل بشكل قوي في الصفقة.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن نيمار أبلغ زملاءه السابقين في برشلونة قلقه من عدم تقديم إدارة الفريق لعرض قوي يقنع إدارة الفريق الفرنسي بتركه يرحل.

كما تنتظر إدارة برشلونة ضغط النجم البرازيلي على إدارة فريقه والإعلان رسميًا عن رغبته في العودة لبرشلونة ليكون عاملًا مساعدًا على قبول العرض القادم لضمه.