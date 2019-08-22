تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية.. نيمار يشعل الخلافات في باريس سان جيرمان.. ونافاس يتمرد على ريال مدريد

لم يعّد أمام عشاق كرة القدم ومتابعي أخبار سوق الانتقالات الصيفي، سوى الانتظار كي يتم حسم مصير البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وإلى أين سيكون مصيره، بين البقاء في ناديه، أو العودة إلى برشلونة، أو الانتقال إلى ريال مدريد.

مصير نيمار

أكدت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، في عددها الصادر اليوم الخميس، أن باريس سان جيرمان رفض عرضًا من ريال مدريد لضم نجمه نيمار يقضي بحصوله على 100 مليون يورو و3 لاعبين هم: الويلزي غاريث بيل، والكولومبي جيمس رودريغيز، والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

وحسب الصحيفة فالفريق الفرنسي رفض عروضًا أيضًا من برشلونة ويوفنتوس لكونه يرغب في الحصول على عرض أكبر، خصوصًا في الشق المالي.

ولا يزال الفريق الفرنسي يعرقل خروج نجمه البرازيلي بأي ثمن، مصرًّا على الحصول على مبلغ مالي كبير يعوض من خلاله ما صرفه من أجل جلبه، ويمنحه فرصة شراء بديل.

وذكرت صحيفة ”سبورت“، أن النادي الفرنسي استفسر من ريال مدريد حول وضعية المهاجم الصربي الجديد لوكا يوفيتش في ظل وجود أخبار عن رغبة الفريق الإسباني في إعارته.

وحسب الصحيفة فالفريق الفرنسي يرغب في اختيار اللاعبين المرشحين للدخول في صفقة نجمه البرازيلي، ويفضل من ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش والصربي لوكا يوفيتش.

ومن جهة أخرى، قالت صحيفة ”سبورت“ إن نيمار تسبب في وقوع خلاف حاد بين الألماني توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان وبين إدارة النادي الفرنسي.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته اليوم الخميس، أن الهزيمة التي تلقاها باريس سان جيرمان في المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي، أمام نيم أولمبيك، 2/1، أصابت توخيل بإحباط شديد، وجعلته يطالب إدارة النادي الفرنسي بالوصول إلى حل لأزمة نيمار.

ويرغب نيمار في الرحيل عن باريس سان جيرمان إلى برشلونة الإسباني، ناديه السابق، الذي رحل عنه قبل عامين مقابل 222 مليون يورو، كما أن نادي ريال مدريد يرغب أيضًا في الحصول على خدمات البرازيلي الدولي، وقائد السليساو السابق.

وأكدت الصحيفة الكتالونية أن الهزيمة أمام نيم أولمبيك أثارت غضب توخيل، الذي طلب من إدارة النادي السماح بإشراك نيمار في المباريات، كونه جاهزًا بديًاً وفيًاً، ولكن القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، رفض الاستماع إلى توخيل، وقرر استمرار تجميد نيمار حتى حسم موقفه تمامًا.

ولا تزال وجهة نيمار غير محسومة إلى الآن، قبل أيام قليلة على إغلاق سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي، والتي تغلق أبوابها يوم 2 سبتمبر المقبل، في فرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا.

ثورة نافاس

ذكرت صحيفة ”ماركا“ أن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس يرغب في مغادرة ريال مدريد، بعدما تأكد من كونه سيظل بديلًا للبلجيكي ثيبو كورتوا في حراسة المرمى.

وكان الحارس الفائز بـ 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا يأمل في تغيير رأي الفرنسي زين الدين زيدان، لكنه فشل في ذلك ويعتقد أن الوقت حان لتغيير الأجواء.

وتعرف إدارة ريال مدريد قرار الحارس الكوستاريكي رغم كونها كانت تأمل في بقائه ليشكل ثنائيًا جيدًا في حراسة مرمى الفريق رفقة الدولي البلجيكي، وستبحث عن حارس بديل لكون الشاب أندري لونين غادر معارًا نحو بلد الوليد، وسيكون الحارس الثاني للفريق لكن في موسم 2020/2021.

ويبحث ريال مدريد عن حارس يملك خبرة ولمدة موسم واحد ليعوض رحيل الكوستاريكي في الأيام القليلة القادمة، وقبل إغلاق سوق الانتقالات في أوروبا.

وكان كيلور نافاس محط اهتمام باريس سان جيرمان، لكن عودة البرازيلي ليوناردو لمنصب المدير الرياضي أبعدت الكوستاركي لكون البرازيلي يفضل التعاقد مع الإيطالي دونادوما.

ويطلب ميلان 50 مليون يورو للتخلي عن حارسه، وهو ما قد يعيد باريس سان جيرمان للاهتمام بكيلور نافاس الذي لن يكلف سوى 20 مليون يورو.

تعثر صفقة سانشيز

كشفت تقارير صحفية وجود بعض الخلافات بين إداراتي إنتر ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة رحيل التشيلي أليكسيس سانشيز إلى النيراتزوري.

وقالت صحيفة ”تايمز“ وهيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“ إن المفاوضات لا تزال جارية بين الناديين حول انتقال سانشيز إلى إنتر ميلان قبل إغلاق سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي في الثاني من سبتمبر المقبل.

وأشارت التقارير البريطانية إلى أن نادي إنتر ميلان أبدى رغبته في التعاقد مع سانشيز، مع سداد جزء من راتبه الأسبوعي، الذي تبلغ قيمته 391 ألف يورو، حيث عرض مسؤولو النيراتزوري تحمل 150 ألف يورو من راتب التشيلي الدولي.

وأكدت التقارير أن مسؤولي مانشستر يونايتد يسعون إلى الضغط على إدارة الإنتر كي تتحمل جزءًا أكبر من راتب سانشيز، حتى تنجح الصفقة بين الناديين.

وتابعت بقولها: ”المفاوضات لا تزال جارية، وهناك العديد من النقاط الإيجابية المتفق عليها، ولكن هناك احتمال أن تتعثر المباحثات في ظل الخلافات المالية، ويتم تأجيل رحيل سانشيز إلى يناير المقبل“.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن سانشيز سينتقل إلى إنتر ميلان لمدة موسم، على سبيل الإعارة بشكل مجاني، مع أحقية النيراتزوري في شراء عقده، وأن بند الشراء لن يكون إلزاميًا، وسيكون ما بين 15 إلى 20 مليون يورو.