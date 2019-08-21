بينهم نجوم ريال مدريد وبرشلونة.. 50 لاعبًا ما زالوا معروضين للبيع في فرق الدوري الإسباني

اهتمت صحيفة “ ماركا “ بسوق الانتقالات في إسبانيا والتي تنتهي يوم 2 أيلول / سبتمبر القادم، مؤكدة أن مصير عدة لاعبين ما زال غير محسوم ويتوقعون خروجهم من فرقهم الحالية.

وضمت القائمة 50 لاعبًا بعضهم يعتبرون نجومًا، كالبرازيلي رافينيا من برشلونة والكولومبي جيمس رودريغيز من ريال مدريد.

ويرغب فريقا إشبيلية وليفانتي في التخلص من 6 لاعبين لكل منهما، متبوعين بديبورتيفو ألافيس بـ5 لاعبين، فيما لا يوجد أي لاعب في السوق من فريقي إيبار وأوساسونا.

بينما يرغب ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في التخلص من لاعبين لكل منهما ( جيمس رودريغيز وماريانو دياز وأنخل كوريا ونيكولا كالينيتش )، وبرشلونة من لاعب هو البرازيلي رافينيا.

وحسب الصحيفة، فقد يتغير مصير عدة لاعبين بالبقاء في حال عدم وجود فرق مهتمة بالتعاقد معهم.