الشرينغيتو: ريال مدريد لديهم تفاؤل كبير بضم نيمار

كشف برنامج ”الشرينغيتو“ الإسباني الشهير، يوم الأربعاء، على أن نادي ”ريال مدريد لديهم تفاؤل بضم البرازيلي نيمار دا سيلفا، أكثر من أي وقت مضى“.

???? ÚLTIMA HORA | El MADRID, más OPTIMISTA que nunca con NEYMAR. ¡Vente YA a #JUGONES con @jpedrerol en @laSextaTV! pic.twitter.com/snJFKkCNoh — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 21, 2019

وأضاف البرنامج: ”رفض باريس سان جيرمان عرض البرسا من خلال عملية الإعارة مع خيار الشراء، نحن نرى ذلك، وفي مدريد مقتنعون بأن برشلونة لا يملك أموالًا للتوقيع مع اللاعب البرازيلي“.

وأصبح اسم نيمار هو الأكثر انتشارًا في الآونة الأخيرة، خلال سوق الانتقالات الصيفية، خاصة بعد تصريحات مواطنه ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي، والتي أكد خلالها على وجود مفاوضات لرحيل اللاعب عن صفوف الفريق، ومنذ ذلك الحين أصبح أي تصرف من المحيطين بالبرازيلي الدولي مؤشرًا على وجهته المقبلة.

وخلال الساعات الأخيرة، قام والد نيمار بمتابعة سيرجيو راموس، قائد ومدافع ريال مدريد عبر تطبيق ”إنستغرام“ للتواصل الاجتماعي، وليست هذه المرة الأولى التي يضطر فيها نيمار أو المحيطون به بالكشف عن نواياهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قام اللاعب نفسه قبل أسبوع واحد فقط، بنشر صورة عبر ذات التطبيق، تجمعه مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد.

فيما كشفت تقارير أخرى، أن العرض الكتالوني الأول لضم النجم البرازيلي قوبل بالرفض والسبب ”مالي“ بحت على ما يبدو.

فمع عدم وجود إمكانية مادية لضم اللاعب بالشراء مباشرة هذا الموسم، نظرًا إلى ارتفاع ثمنه، تقدم برشلونة بعرض أول يتضمن الحصول على اللاعب على سبيل الإعارة هذا الصيف مع خيار الشراء، الموسم المقبل، في مقابل 150 مليون يورو، وذلك حسب ما كشفت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية.

لكن مسؤولي نادي العاصمة الفرنسية رفضوا ذلك العرض، علمًا بأنهم حددوا قيمة اللاعب بمبلغ 250 مليون يورو، وذلك بعدما كان سان جيرمان اشتراه قبل موسمين من برشلونة بالذات، بنحو 222 مليون يورو.

وحسب ”آس“، يريد مسؤولو سان جيرمان الحصول على ”ضمانات“ بأن برشلونة سيفعل خيار الشراء خلال الصيف المقبل إذا ما تم الاتفاق على الصفقة، علمًا بأن المفاوضات بين الطرفين ستستأنف، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي المقابل يريد باريس سان جيرمان استرداد الأموال، التي دفعت قبل عامين في اللاعب في صفقة أثارت جدلًا صاخبًا، ولم تثبت جدواها للفريق الفرنسي الذي بقي بعيدًا عن منصات التتويج الأوروبية.

وفي وقت تظل الصفقة حائرة، تبقى أيضًا عيون مسؤولي ريال مدريد مسلطة على نيمار بهدف دعم صفوفه ومنع اللاعب من العودة إلى فريقه القديم.