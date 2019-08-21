رسميًا.. إيقاف مودريتش نجم ريال مدريد مباراة واحدة بعد طرده أمام سيلتا فيغو

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسميًا إيقاف اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش مباراة واحدة فقط، بعد تلقيه البطاقة الحمراء ضد سيلتا فيغو، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وبذلك يتأكد غياب مودريتش عن مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد المقبلة.

وكان النادي قد قرر على الفور إرسال احتجاجات إلى لجنة المنافسات لتجنب تعرض اللاعب لعقوبة قد تتراوح ما بين مباراة إلى ثلاث مباريات.

وأما بالنسبة إلى واقعة تدخل مودريتش على لاعب سلتا فيغو دينيس سواريز، فجاء في تقرير حكم المباراة ما يلي: ”في الدقيقة 56 اللاعب رقم 10 المدعو لوكا مودريتش تعرض للطرد للسبب التالي: التعدي بسن حذائه على منطقة الكعب، وتحديدًا وتر أكيليس دون إمكانية لوجود صراع على الكرة“.

ورأت إدارة ريال مدريد أن ما جاء في تقرير الحكم ليس دقيقًا، مشيرة إلى أن لوكا مودريتش كان يسعى إلى استخلاص الكرة ولم يتعمد إيذاء لاعب الفريق الخصم.