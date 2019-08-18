ريال مدريد يقدم التماسًا ضد طرد لوكا مودريتش

قررت إدارة نادي ريال مدريد تقديم التماس للاتحاد الإسباني لكرة القدم، لرفع البطاقة الحمراء التي نالها الكرواتي لوكا مودريتش، في مباراة النادي الملكي مع سيلتا فيغو، السبت، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، أو تخفيف العقوبة.

وحصل مودريتش على بطاقة حمراء في الدقيقة 56، بعد تدخل على دينيس سواريز، لكن ريال مدريد يرى أن البطاقة الحمراء مبالغ فيها.

ووفقًا لصحيفة ”أس“ فإن إدارة ريال مدريد تحضر ملفًا لإرساله إلى لجنة المسابقات، لإلغاء العقوبة أو تخفيفها حيث من المتوقع أن يحصل مودريتش على إيقاف من مباراة إلى 3 مباريات.

وذكر الحكم إسترادا فرنانديز في تقريره أنه طرد مودريتش؛ لضربه وتر أكيليس دون وجود فرصة التنافس على الكرة.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد يرى أن تقرير الحكم فرنانديز لم يكن دقيقًا لأن مودريتش حاول الحصول على الكرة في البداية وملامسته لقدم دينيس لم تكن مقصودة.

وفاز ريال مدريد 3/1 على سيلتا فيغو، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، على أن يستضيف ريال مدريد منافسه بلد الوليد يوم السبت المقبل، على أن يحل ضيفًا على فياريال يوم 1 سبتمبر، في الليغا.