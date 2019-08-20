هل اقترب من ريال مدريد؟.. والد نيمار يبدأ متابعة لاعبي ”الميرنغي“ على ”إنستغرام“

أثار والد اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا جدلًا بعد قيامه بمتابعة لاعبي ريال مدريد عبر تطبيق ”إنستغرام“ لمشاركة الصور، في ظل التكهنات الكبيرة بشأن مستقبل نجله، الذي يتصارع على ضمه برشلونة والفريق الملكي.

وبدأ والد نيمار بمتابعة فينيسيوس جونيور وكاسيميرو من ريال مدريد، وهذا أمر طبيعي لكون كلا اللاعبين برازيليين ويعدان صديقين لنجله، لكن متابعة سيرجيو راموس، قائد الريال، أثارت الكثير من الشكوك عن وجهة اللاعب البرازيلي المقبلة.

JUGONES | والد نيمار يتابع سيرخيو راموس عبر الانستغرام. pic.twitter.com/0EuC1KXTyE — Media Insider ???? (@Media_RMCF) August 20, 2019

ويدير والد نيمار مستقبل نجله منذ حصد نيمار الشهرة في نادي سانتوس البرازيلي، وأنشأ شركة عائلية بالتعاون معه حتى أصبحت علامة تجارية للعديد من الشركات.

وكشف برنامج الشيرينغيتو الموثوق في إسبانيا أن نادي ريال مدريد دخل في قضية التعاقد مع نيمار لاعب باريس سان جيرمان بشكلٍ كاملٍ.

والد نيمار و سيرجيو راموس تابعو بعض???? pic.twitter.com/AbHFCFjbH8 — Abu Hamad (@_madrid2018) August 20, 2019

ويكافح برشلونة منذ عدة أسابيع لضم اللاعب، حيث كشفت تقارير أن برشلونة قدم عرضًا رسميًا لضم نيمار على سبيل الإعارة مع بند أحقية شراء.

وبحسب الشيرينغيتو :“في برشلونة يشعرون بالخوف بسبب دخول ريال مدريد في الصفقة“.

وكشف البرنامج الشهير أن ريال مدريد سيقدم عرضه في حال وافق باريس سان جيرمان على عرض برشلونة الأخير، وهو إعارة نيمار مع خيار الشراء، وسيكون هناك بند في العرض الذي سيقدمه الفريق ينص على أنه في حال إصابة نيمار، فإن باريس سان جيرمان سيقوم بدفع راتبه“.

والد نيمار يُتابع كل من سيرخيو راموس ومارسيلو وفينيسيوس وكاسميرو عبر الأنستغرام ✅. pic.twitter.com/Mh9T4V3zgA — Insider Real (@RMCFarab) August 20, 2019

وتحدثت تقارير فرنسية عن إمكانية تعرض نيمار لإصابة في نفس موضع إصابتيه السابقتين بالقدم اليمنى؛ بسبب عدم تلقيه العلاج بشكل سليم خلال الإصابة الأولى، حيث تسرع اللاعب من أجل خوض منافسات كأس العالم، روسيا 2018.