الشيرينغيتو: ريال مدريد يدخل صفقة نيمار بشكل كامل.. خوف في برشلونة.. وسان جيرمان قد يدفع راتبه

كشف برنامج الشيرينغيتو الموثوق في إسبانيا، أن نادي ريال مدريد دخل في قضية التعاقد مع نيمار لاعب باريس سان جيرمان بشكلٍ كاملٍ.

ويكافح برشلونة منذ عدة أسابيع لضم اللاعب، حيث كشفت تقارير أن برشلونة قدم عرضًا رسميًا لضم نيمار على سبيل الإعارة مع بند أحقية شراء.

وبحسب الشيرينغيتو :“في برشلونة يشعرون بالخوف بسبب دخول ريال مدريد في الصفقة“.

وكشف البرنامج الشهير أن ريال مدريد سيقدم عرضه في حال وافق باريس سان جيرمان على عرض برشلونة الأخير، وهو إعارة نيمار مع خيار الشراء، وسيكون هناك بند في العرض الذي سيقدمه الفريق ينص على أنه في حال إصابة نيمار، باريس سان جيرمان سيقوم بدفع راتبه“.

وتحدثت تقارير فرنسية عن إمكانية تعرض نيمار لإصابة في نفس موضع إصابتيه السابقتين بالقدم اليمنى؛ بسبب عدم تلقيه العلاج بشكل سليم خلال الإصابة الأولى، حيث تسرع اللاعب من أجل خوض منافسات كأس العالم، روسيا 2018.