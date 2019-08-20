عناوين الصحف الرياضية: ”مؤامرة وحرب باردة وعرض جديد“ تطورات مثيرة في صفقة نيمار (صور)

شكل العرض الجديد لبرشلونة لضم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان وأخبار الانتقالات في أوروبا العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة يوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بتصريحات كوتينيو بعد انتقاله لبايرن ميونخ وغياب عثمان ديمبيلي عن برشلونة بسبب الإصابة والجدل القائم في الليغا حول حالات الطرد للتدخل من الخلف.

ونستعرض أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بمصير البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان وكتبت ”حرب باردة من أجل نيمار“ بين برشلونة وريال مدريد.

كما تحدثت عن الجدل الدائر في إسبانيا بسبب التدخل من الخلف على المنافس والذي أدى لطرد لاعبين في الجولة الأولى.

سبورت

ركزت الصحيفة على صفقة البرازيلي نيمار وكتبت :“ عرض رسمي “ من برشلونة يقضي بانتقاله على سبيل الإعارة مع بند يتيح شراء عقده لكن ليس إجباريًا.

كما تحدثت عن إصابة عثمان ديمبيلي مهاجم برشلونة وكتبت :“ ديمبيلي 5 أسابيع خارج الفريق ”.

كما اهتمت بتصريح فيليب كوتينيو بعد انتقاله معارًا لبايرن ميونخ حيث قال : برشلونة من الماضي ”.

الموندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على البرازيلي نيمار وكتبت “ عرض جديد “ من برشلونة لكن بشروط جديدة: إعارة وعدم تبادل لاعبين وشرط جزائي مالي لا يتجاوز 150 مليون يورو لشراء عقده.

كما تحدثت عن إصابة عثمان ديمبيلي وكتبت :“ عثمان ديمبيلي 5 أسابيع راحة بعد إصابة عضلية ”.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن تصريحات كوتينيو بعد انتقاله لبايرن ميونخ حيث قال :“ أريد البقاء لعدة سنوات ”.

آس

ركزت الصحيفة على مصير البرازيلي نيمار بين 4 فرق وهي فريقه الحالي باريس سان جيرمان وبرشلونة ويوفنتوس وريال مدريد ولكل منها تكتيك للفوز باللاعب.

كما تحدثت عن إصابة عثمان ديمبيلي وغيابه عن برشلونة 5 أسابيع.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تعادل مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث ضيع الفرنسي بول بوغبا ضربة جزاء هي الرابعة في مسيرته رفقة الفريق الإنجليزي.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على باريس سان جيرمان ومدربه توماس توخيل وكتبت :“ مرتبك “ في إشارة لعدم قدرته على خلق التوازن داخل الفريق في بداية الموسم الحالي.

كما تحدثت عن الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 وكتبت :“ طوكيو تخشى ارتفاع درجات الحرارة ”.

فرانس فوتبول

خصصت المجلة الفرنسية عددها الأسبوعي للدوري الإسباني الدرجة الأولى حيث نشرت جدول كل لقاءاته واللاعبين والمدربين والملاعب ، كما اهتمت ببقية الفرق خارج الثلاثي برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

اهتمت الصحيفة بقرب تعاقد إنتر ميلان مع التشيلي ألكسيس سانشيز وكتبت :“ سانشيز حين يصل ميلان سيلتقي لوكاكو في إنتر وسيغلق الحديث عن ديبالا وإيكاردي.

كما اهتمت الصحيفة بتعاقد بالوتيلي مع بريشيا وقرب الفرنسي ريبيري من فيورنتينا.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بمستقبل عدة لاعبين في لعبة صفقة نيمار وكتبت “ نيمار – ديبالا – سواريز : تلك المؤامرة ”.

كما قدمت الدعم لمدرب يوفنتوس الإيطالي ماوريسيو ساري الذي أعلن فريقه إصابته بالتهاب رئوي.