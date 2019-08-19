تقرير: برشلونة سيقدم عرضًا رسميًا لضم نيمار

كشفت تقارير صحفية إسبانية، الإثنين، أن نادي برشلونة يستعد لتقديم عرض رسمي للتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب إذاعة ”راك 1“ الكتالونية، فإن إدارة برشلونة بقيادة الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو تستعد لتقديم عرض رسمي لباريس سان جيرمان لضم البرازيلي خلال ساعات.

وأضافت الإذاعة أن مسؤولي برشلونة متفائلون بإتمام الصفقة قبل نهاية الشهر الحالي.

وأوضحت ”راك 1“ أن بارتوميو شكّل لجنة بالتعاون مع أوسكار جراو الرئيس التنفيذي للنادي، وخافيير بورداس المدير المسؤول عن الفريق الأول، وإنريكي توماس أمين الصندوق والثنائي إريك أبيدال وراموس بلينز بالإدارة الفنية للفريق، وأن هدف اللجنة هو التشاور مع أندريه كوري سفير برشلونة في أمريكا الجنوبية، الذي يمتلك علاقة جيدة مع نيمار ووالده لفتح باب المفاوضات معهما، وقررت في النهاية تقديم عرض رسمي لباريس سان جيرمان لضم اللاعب.

وفي وقت سابق، قال المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان، إنه لم يتم بيع نيمار دون أن يتم تعويضه.

وعبر نيمار عن رغبته في مغادرة باريس سان جيرمان الصيف الحالي، بعد موسمين من انضمامه للفريق في صفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو.

ولم يشارك نيمار، البالغ من العمر 27 عامًا، في أي مباراة ودية أو رسمية الموسم الحالي.