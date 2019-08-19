من يتحرك أولًا؟.. برشلونة ينتظر بيان نيمار واللاعب يطلب الحسم ويرفض استبعاد ريال مدريد

قالت تقارير صحفية إسبانية إن هناك حالة من التردد تلوح في الأفق بين نادي برشلونة والنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل موعد إغلاق سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي، في الثاني من سبتمبر المقبل.

وأشارت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إلى أن الموقف معلّق حتى الآن في صفقة عودة نيمار إلى برشلونة، بعد رحيله عن النادي الكتالوني في صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو، قيمة فسخ عقده مع البلوغرانا.

إعلان نيمار

وأضافت: ”إدارة برشلونة لا تريد التحرك بشكل رسمي وجدي في صفقة استعادة نيمار قبل أن يعلن اللاعب بشكل واضح للجميع أن رغبته الأولى هي العودة إلى برشلونة، ناديه السابق“.

وأكدت أن إدارة البارسا تريد أن تسمع من نيمار أن ”حلمه هو العودة إلى برشلونة يومًا ما“، أو أنه إذا رحل عن باريس سان جيرمان فإنه ”يريد اللعب مرة أخرى رفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز“.

وأضافت الصحيفة بقولها، في تقرير نشرته اليوم الاثنين: ”تعلم إدارة برشلونة جيدًا أن ريال مدريد تحرك بالفعل لضم نيمار، وتريد أن ترى بيانًا علنيًا من اللاعب البرازيلي يؤكد فيه أنه يرفض عرض الريال، ويريد العودة إلى برشلونة“.

برشلونة يرفض ”بند الشراء“

وقالت إن المباحثات، التي تجري عبر وسطاء حتى الآن، تتضمن إعارة نيمار، ولكن إدارة البارسا ترفض وجود شرط يلزمها بشراء اللاعب في منتصف عام 2020، في ظل تراجع مستوى نيمار خلال العامين الأخيرين، وهبوط قيمته السوقية.

وتابعت: ”طالب نيمار إدارة برشلونة مرارًا بحسم الموقف، ولكنه لم يجد ردًا إيجابيًا، وبالتالي فإنه لم يغلق الباب نهائيًا أمام الانتقال إلى ريال مدريد، لأنه يرفض الاستمرار في سان جيرمان“.

فرص ريال مدريد

وفي سياق متصل، قالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن فرص ريال مدريد لا تزال قائمة وبقوة في حسم صفقة نيمار.

وأشارت إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال لم يعترض على الصفقة، وأصبح راغبًا في الحصول على خدمات البرازيلي الدولي، خاصة في ظل استحالة إتمام صفقة الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأكدت أن عرضًا من ريال مدريد بضم اللاعب على سبيل الإعارة مع وجود بند يتيح له شراء نيمار بـ200 مليون يورو في 2020 سيحسم الملف نهائيًا لصالح النادي الملكي.