رسميًا.. نادي برشلونة يعلن إعارة كوتينيو إلى بايرن ميونخ

أعلن نادي برشلونة رسميًا إعارة لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو إلى بايرن ميونخ الألماني لموسم واحد.

وقدم النادي عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، شكره للاعب البرازيلي على الفترة التي قضاها داخل صفوف الفريق.

ووفقًا للتقارير، سيدفع بايرن 8.5 مليون يورو وسيتكفل براتب اللاعب مع خيار شراء، ليس إلزاميًا، بقيمة 120 مليون يورو.

???? كوتينيو إلى بايرن ميونيخ لموسم واحد على سبيل الإعارة ???? شكراً @Phil_Coutinho. بالتوفيق في تجربتك القادمة! pic.twitter.com/wAqUKgVWXq — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 19, 2019

كما أعلن نادي بايرن ميونخ من جانبه، أن لاعبه البرازيلي الجديد سيرتدي الرقم 10 مع الفريق.

وكان كوتينيو وصل إلى مدينة ميونخ، صباح الأحد، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى نادي بايرن ميونخ الألماني.

ونشرت شبكة ”سكاي سبورت ألمانيا“ مقطع فيديو لوصول الدولي البرازيلي، من أجل الخضوع للفحوص الطبية في النادي البافاري.

وأعلن البايرن يوم الجمعة الماضي توصله لاتفاق مع برشلونة على استعارة اللاعب، مع وجود بند يسمح له بضمه نهائيًا مع نهاية الموسم.

وقضى البرازيلي عامًا ونصف عام داخل صفوف برشلونة منذ انتقاله إلى النادي الكتالوني قادمًا من صفوف ليفربول في صفقة تاريخية جعلته ثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بعد نيمار، مقابل 161 مليون يورو شاملة كل المتغيرات.

وكشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية مكاسب برشلونة المالية من إعارة البرازيلي فيليب كوتينيو، مؤكدة أن البلوغرانا استفاد ماديًا بشكل كبير من هذه الصفقة.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة استطاع توفير 46 مليون يورو من إعارة النجم البرازيلي إلى بايرن ميونخ خلال الميركاتو الصيفي، ويأتي راتب اللاعب السنوي والبالغ 12 مليون يورو على رأس الأموال التي وفرها الفريق في الصفقة.

يذكر أن كوتينيو كان يستعد للدخول في صفقة تبادلية مع البرازيلي نيمار والانتقال إلى باريس سان جيرمان، الأمر الذي أدى به في النهاية للانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني بعد التأكد من عدم وجود مستقبل له مع النادي الكتالوني.