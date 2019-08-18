صحيفة تكشف موقف فيدال النهائي من مغادرة نادي برشلونة

ذكرت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية أن التشيلي أرتورو فيدال أخبر ممثليه بعدم الاستماع لأي عروض لأنه يرغب في البقاء في برشلونة.

وأضافت الصحيفة أن إنتر ميلان كان أحد المهتمين بلاعب الوسط التشيلي في ظل أخبار عن رغبة برشلونة في بيعه مقابل 20 مليون يورو، كما ذكرت تقارير إعلامية عن اقتراحه ضمن صفقة البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان.

ورغم كثرة لاعبي الوسط في برشلونة لكن المدرب إرنيستو فالفيردي يعتمد على فيدال في عدة أدوار، ومنحه عدة فرص الموسم الماضي بعدما استعاد لياقته البدنية.

ومازال لاعب الوسط التشيلي يملك في عقده رفقة برشلونة موسمين إضافيين، وعاد من كوبا أمريكا متأخرًا ويتبع نظامًا خاصًا لاستعادة لياقته البدنية، ويأمل في الحصول على دقائق أكثر في الموسم الحالي.

ومع أخبار بقاء التشيلي فيدال في برشلونة تبقى أمام المدرب فالفيردي مهمة التخلص من لاعب على الأقل، لأن وسط ميدان برشلونة يضم 7 لاعبين حاليًا.