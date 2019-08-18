كشف موعد عودة ليونيل ميسي للمشاركة في مباريات نادي برشلونة

أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جاهزًا للمشاركة مع ناديه برشلونة في مباريات الدوري الإسباني؛ بعد تعافيه من الإصابة في ساقه اليمنى.

وغاب ميسي، البالغ من العمر 32 عامًا، عن مباراة برشلونة التي خسرها 0/1 أمام أتلتيك بلباو، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، يوم الجمعة الماضي.

وأعلن برشلونة استبعاد قائده ليونيل ميسي من رحلته المسافرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ بسبب إصابته في تدريبات يوم 5 أغسطس.

وبحسب صحيفة ”أس“، فإنه من المتوقع أن يشارك ميسي في جزء من التدريبات، يوم غدٍ الإثنين لبرشلونة، تحت قيادة إرنستو فالفيردي، ليستعيد لياقته البدنية تدريجيًا ويحصل على التصريح الطبي للمشاركة.

وأضافت الصحيفة أن فرص مشاركة ميسي، قائد برشلونة، أمام ريال بيتيس، يوم الأحد المقبل على ”كامب نو“، كبيرة، ولكن القرار يعود لمدربه إرنيستو فالفيردي.

ويأمل برشلونة في استعادة توازنه سريعًا، بعدما تعرض لأول خسارة أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني منذ ديسمبر 2013.