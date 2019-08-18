هل اهتمام برشلونة بنيمار خدعة لإرضاء ليونيل ميسي؟

ذكرت صحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية أن اهتمام نادي برشلونة الإسباني بإعادة النجم البرازيلي نيمار للكامب نو قد يكون مجرد خدعة لإرضاء نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يصر ويضغط من أجل عودة صديقه.

وتخلى برشلونة عن البرازيلي فيليب كوتينيو لبايرن ميونخ وهو أحد أهم اللاعبين المطروحين في صفقة نيمار، كما يرفض الفرنسي عثمان ديمبلي الدخول كجزء من إعادة نيمار، ويصر على البقاء في برشلونة وهو نفس موقف الكرواتي إيفان راكيتش والبرتغالي نيلسون سيميدو.

وسيعود وفد برشلونة لباريس الإثنين لتقديم مقترح جديد لباريس سان جيرمان لكن صحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية تحدثت عن عرض غير معروف وغير واضح في ظل عدم وجود لاعبين للمبادلة وعدم وجود أموال على الطاولة.

وفي ظل رحيل كوتينيو ورفض عدة لاعبين الدخول في الصفقة يبقى الحل الوحيد أمام برشلونة استعارة اللاعب بخيار إجباري لشراء عقده بعد موسم وهو ما يرفضه الفريق الفرنسي ويصر على حصوله على أكثر من 100 مليون يورو ولاعبين

وغادر نيمار، البالغ من العمر 27 عامًا، برشلونة إلى باريس سان جيرمان، بصفقة قياسية قدرها 222 مليون يورو، صيف العام 2017، لكن اللاعب أعلن صراحة أنه لا يريد البقاء مع النادي الفرنسي، وسط تقارير تتحدث عن عودته إلى برشلونة، والانضمام إلى ريال مدريد.

ولم يشارك نيمار في جميع مباريات باريس سان جيرمان الودية استعدادًا للموسم الجديد 2019/2020، كما غاب عن مباراة الفريق في الجولة الأولى في الدوري الفرنسي، وأعلن مدربه الألماني توماس توخيل غيابه عن مواجهة رين اليوم الأحد في الجولة الثانية.