تقارير: يوفنتوس يتدخل بقوة لخطف نيمار بعرض خيالي

في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى أحد عملاقي الليغا، برشلونة أو ريال مدريد، فإن نادي يوفنتوس الإيطالي يمكن أن يحسم الأمور لصالحه على طريقة ”القادمون من الخلف“.

وقال موقع caughtoffside إن مسؤولي يوفنتوس متحمسون للغاية لحسم صفقة نيمار لصالحهم، ويرون أن الأمور يمكن أن تصب في صالح البيانكونيري في نهاية المطاف، في ظل توتر العلاقات بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، ورحيل البرازيلي فيليبي كوتينيو من البارسا إلى بايرن ميونخ، إذ كان اللاعب أقرب المرشحين لدخول صفقة تبادلية تنتهي بعودة نيمار إلى البلوغرانا.

وأشار الموقع، في تقرير نشره، اليوم الأحد، إلى أن إدارة يوفنتوس قدّمت بالفعل عرضاً لنادي باريس سان جيرمان، يتضمن انتقال الأرجنتيني باولو ديبالا إلى الـ“بي إس جي“ إضافة إلى 100 مليون يورو، للحصول على خدمات نيمار في اليوفي.

ويعتبر ديبالا أحد المرشحين لخلافة نيمار في سان جيرمان حال رحيل قائد المنتخب البرازيلي السابق، وهي الورقة التي استغلها مسؤولو يوفنتوس في محاولة لحسم ”العملية نيمار“.

ويضع مسؤولو اليوفي التتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لهذا الموسم في صدارة أولويات النادي الإيطالي، خاصة بعد أن دعم النادي الفريق بالعديد من الصفقات المميزة، وعلى رأسها الفرنسي أدريان رابيو، والويلزي آرون رامسي والمدافع الهولندي ماتياس دي ليخت.

وتغلق سوق الانتقالات أبوابها يوم الثاني من سبتمبر المقبل؛ ما يعني أن مصير نيمار يتعين حسمه خلال الأسبوعين المقبلين على أقصى تقدير.