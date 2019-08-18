تقارير: نادي برشلونة يسعى لاستغلال ورطة باريس سان جيرمان لضم نيمار

كشفت تقارير صحفية أن مسؤولي نادي برشلونة يريدون استغلال ورطة باريس سان جيرمان، من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإنه بعد انتقال فيليب كوتينيو إلى بايرن ميونخ هذا الصيف، فإن حل الإعارة هو الأنسب للبارسا، من أجل إعادة نيمار إلى ”كامب نو“.

ويضغط برشلونة لاستغلال أن اللاعب لا يريد سوى الانتقال إلى البارسا، وأن الوقت ينفد من سان جيرمان في الميركاتو، حتى يحصل على نيمار بصيغة الإعارة.

ويخشى سان جيرمان أن يظل نيمار في حديقة الأمراء خلال الموسم الحالي بلا فائدة، لا سيما أنه تم استبعاد اللاعب من قائمة الفريق للمباراة الثانية على التوالي بالدوري الفرنسي.

وإذا توصل برشلونة إلى حل ضم نيمار على سبيل الإعارة، فإن أولوية النادي الكتالوني هي أن يكون بند الشراء في الصيف المقبل غير إلزامي على البارسا.

ويبقى موقف عثمان ديمبلي غامضًا في ”كامب نو“ إذا تم التعاقد مع نيمار، حيث إن اللاعب سبق أن رفض الانتقال إلى برشلونة عام 2016، بسبب وجود الثلاثي نيمار وليونيل ميسي ولويس سواريز، كما أضيف لهم حاليًا أنطوان غريزمان.

وتوضح الصحيفة الإسبانية أن ديمبلي قد يفكر في خيار الانتقال إلى سان جيرمان هذا الصيف.

ولم يخرج ريال مدريد بعد من صفقة نيمار، ولكن بات من الصعب أن يغضب فلورنتينو بيريز، رئيس الملكي، مدربه زين الدين زيدان، بفرض الصفقة عليه، لا سيما بعد أن حقق الفريق الفوز في الجولة الأولى بالليغا على سيلتا فيغو.

فيما قالت صحيفة ”سبورت“ إن برشلونة اتخذ بالفعل خطوتين مهمتين للغاية عند بيع مالكوم وإعارة كوتينيو بتوفير ما يزيد عن 40 مليون يورو سنويًا في الرواتب، موضحة أن البلوغرانا سيعمل أولاً على الإسراع في صفقة نيمار، حتى يتمكن من إرسال عرضه الأخير مع مراعاة أن لديه الوقت حتى 2 سبتمبر المقبل.