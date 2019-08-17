صحيفة تكشف عن مصير شكوى أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في قضية غريزمان

كشفت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية عن مصير الشكوى التي رفعها أتلتيكو مدريد ضد نادي برشلونة بشأن تعاقده مع لاعبه السابق الفرنسي أنطوان غريزمان، حيث كان يطالب بالشرط الجزائي السابق البالغ 200 مليون يورو لكون المفاوضات بدأت قبل تقلصه إلى 120 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة، أن رابطة الليغا حوّلت الملف للجنة مختصة لكنها لم تفتح الملف نهائيًا لكونها تّأكدت أن برشلونة لم يرتكب أي خطأ وأن الصفقة قانونية.

بينما ما زالت لجنة المنافسة في الاتحاد الإسباني لكرة القدم تدرس الشكوى ولم تعلن عن موعد لحسم القضية وإعلان القرار، لكن صحيفة ”سبورت“ أكدت أن أقصى حكم سيكون غرامة صغيرة لو طبقت المادة 126 في قانون التعاقدات.