كوتينيو يصل إلى ألمانيا تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى بايرن ميونخ (فيديو)

تداول جمهور بايرن ميونخ الألماني صورة للبرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة الإسباني، إثر وصوله إلى مدينة ميونخ، صباح اليوم الأحد، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى نادي بايرن ميونخ الألماني.

ونشرت شبكة ”سكاي سبورت ألمانيا“ مقطع فيديو لدى وصول الدولي البرازيلي، من أجل الخضوع للفحوصات الطبية في النادي البافاري.

???? Coutinho ya está en Munich para firmar con el Bayern ???? @Sky_Marc pic.twitter.com/bWA3ZlZoX2 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 18, 2019

ومن المتوقع إعلان البايرن تعاقده مع صاحب الـ27 عامًا في الساعات القليلة المقبلة، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وكان البايرن قد أعلن، الجمعة الماضي، توصله لاتفاق مع البارسا على استعارة اللاعب، مع وجود بند يسمح له بضمه نهائيًا مع نهاية الموسم.

وذكرت تقارير صحفية أن الصفقة ستكلف البايرن ما بين 15 و 20 مليون يورو، لكنه سيكون ملزمًا بدفع 120 مليون يورو حال تفعيله بند خيار الشراء.