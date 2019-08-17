تقرير: انتقال كوتينيو إلى بايرن ميونخ يقرب نيمار من برشلونة وضربة لريال مدريد

كشفت صحيفة ”سبورت“ عن تفاصيل صفقة انتقال البرازيلي فيليب كوتينيو نحو بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لموسم واحد، وأكدت أن الصفقة لن تلغي رغبة برشلونة في التعاقد مع البرازيلي نيمار.

وسيدفع بايرن ميونخ راتب النجم البرازيلي البالغ 12 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليون يورو مقابل الإعارة ويملك بندًا يتيح شراء عقد اللاعب صيف 2020 مقابل 120 مليون يورو.

وأكدت ”سبورت“ أن رحيل كوتينيو لن يقلص حظوظ برشلونة في التعاقد مع مواطنه نيمار من باريس سان جيرمان بل يعتبر عاملًا مساعدًا لأن الفريق الإسباني تخلص من راتب اللاعب البالغ 12 مليون يورو وقلص حجم الرواتب في الفريق.

وارتبط اسم كوتينيو بعملية نيمار حيث عرضه برشلونة كأحد اللاعبين الذين يدخلون في عملية المبادلة، لكن رحيله فتح الباب لمهاجم إضافي في الفريق.

وأكدت ”سبورت“ في عددها الصادر اليوم السبت أن رحيل كوتينيو لبايرن ميونخ يوجه ضربة للغريم ريال مدريد الذي كان يأمل في التخلص من الويلزي غاريث بيل، وكان الفريق الألماني مرشحًا لضمه.

لكن تعاقد بايرن ميونخ مع كوتينيو، وراتب بيل الكبير، يجعلان مسألة رحيل الويلزي لألمانيا شبه مستحيلة.

من جهته، أكد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ، قدرة كوتينيو على التأقلم سريعًا مع الفريق البافاري.

وقال ليفاندوفسكي في مقابلة لموقع النادي البافاري على الإنترنت: ”لا أعتقد أن كوتينيو سيحتاج فترة طويلة من أجل التأقلم مع طريقة لعبنا وأفكارنا“.

وأضاف ”أظن أن كوتينيو من نوعية اللاعبين القادرين على التكيف سريعًا دون الكثير من المشاكل“.