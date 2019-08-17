بداية حالمة لريال مايوركا في عودته إلى الدوري الإسباني

استمتع ريال مايوركا بعودة حالمة إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني بفوزه 2-1 على ضيفه إيبار، اليوم السبت، بعد أقل من شهرين من ترقيه لدرجتين في موسمين.

واحتشدت جماهير مايوركا بأعداد كبيرة باستاد سان مويكس في جو شديد الحرارة لكنها كوفئت على ذلك.

وهدد إيبار بإفساد ليلة مايوركا عندما ألغى باولو أوليفييرا تقدم داني رودريغيز المبكر لكن المدافع البرتغالي وضع الكرة في مرماه في الدقيقة 74 ليحقق صاحب الأرض فوزا مستحقا.

ومرت ستة مواسم منذ هبوط مايوركا بعد 16 عاما في الدرجة الأولى وانتهت بسقوطه بعد مشاكل مالية.

وهبط بعد ذلك إلى الدرجة الثالثة منذ ثلاثة مواسم.

واشترى الأمريكي روبرت سارفر، مالك فينكس صنز المنافس في دوري السلة الأمريكي للمحترفين، الفريق مقابل 21 مليون يورو (23.87 مليون دولار) في 2016 وانضم الكندي ستيف ناش لاعب السلة السابق إلى الإدارة وبدا أن الأوقات السعيدة ستعود مرة أخرى.

واحتفظ المدرب فيسنتي مورينو بولائه للمجموعة التي ساعدت مايوركا على الصعود للدرجة الأولى بعد فوز مثير على ديبورتيفو لاكورونيا في ملحق الصعود وقدم الفريق أداء رائعا.

وافتتح لاعب الوسط رودريغيز التسجيل في الدقيقة الرابعة بلمسة رائعة.

وكان يمكن للمهاجم الكرواتي أنتي بوديمير مضاعفة الفارق وخيم الصمت على المدرجات عندما أدرك أوليفييرا التعادل في بداية الشوط الثاني.

وأهدر لاجو جونيور عدة فرص لوضع مايوركا في المقدمة لكن في النهاية كان أوليفييرا، الذي كاد أن يفسد الحفل قبل ذلك بدقائق، هو من هز شباكه بالخطأ ليعزز آمال جماهير صاحب الأرض في مهمة البقاء الصعبة في دوري الأضواء.