ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على سيلتا فيغو (صورة)

جاءت بداية ريال مدريد للموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم رائعة بفوزه 3-1 على سيلتا فيغو خارج ملعبه اليوم بمساعدة تسديدة رائعة بعيدة المدى من توني كروس رغم طرد لوكا مودريتش، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، ببطاقة حمراء مباشرة.

وضع كريم بنزيما ريال مدريد في المقدمة في الدقيقة 12 عقب عمل رائع من غاريث بيل من مركز الجناح.

وشارك بيل على نحو مفاجئ ضمن التشكيلة الأساسية بسبب إصابة ايدن هازارد عقب حالة من عدم اليقين أحاطت بمستقبل اللاعب البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعادل سيلتا قبل نهاية الشوط الأول، لكن الهدف ألغي بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، لكن أصحاب الأرض استفادوا من استخدام نفس التقنية في الدقيقة 56 بعد معاقبة مودريتش نتيجة احتكاكه بكعب قدم دينيس سواريز.

لكن سيلتا لم يستفد من الزيادة العددية بعد أن ضاعف كروس الغلة لريال بعدها بخمس دقائق بتسديدة لا تصد قبل أن يضيف البديل لوكاس فاسكيز الهدف الثالث في الدقيقة 80 عقب تمريرة من بنزيمة.

واستطاع سيلتا أن يسجل هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما هز ايكر لوسادا (18 عامًا) الشباك، بعد دقيقتين على حلوله بديلًا ليخوض أول مباراة له مع الفريق.