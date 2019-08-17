ريال مدريد يسقط سيلتا فيغو في افتتاح مشواره في الدوري الإسباني (فيديو)

اقتنص ريال مدريد انتصارًا ثمينًا بنتيجة (3-1) على سيلتا فيغو، في معقل الأخير ”بالايدوس“، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وسجل الأهداف لريال مدريد كريم بنزيما في الدقيقة 12، وتوني كروس في الدقيقة 61، ولوكاس فاسكيز في الدقيقة 80، بينما سجل لوسادا هدف سيلتا الوحيد في الدقيقة (90+1).

واعتمد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، على طريقة لعب (4-3-3) بوجود كورتوا في حراسة المرمى، أمامه الرباعي مارسيلو، راموس، فاران، وأودريوزولا، وفي الوسط كروس، كاسيميرو، ومودريتش، وثلاثي الهجوم فينيسيوس، بيل، وبنزيما.

بدأ ريال مدريد المباراة بهدف مبكر، حيث انطلق الويلزي جاريث بيل على الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية في منطقة الجزاء إلى بنزيما الذي أسكنها الشباك في الدقيقة 12.

ونجح الألماني توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد، في تسجيل الهدف الثاني للميرنجي، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء على أقصى يمين حارس سيلتا فيجو روبن بلانكو في الدقيقة 61.

وترك البديل فاسكيز بصمته في المباراة، بتسجيل الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 80، حيث استقبل تمريرة من بنزيما في منطقة الجزاء، وسدد في شباك سيلتا فيغو، ليؤمن النقاط الثلاث للميرنغي.

وقلص الشاب لوسادا الفارق لسيلتا فيجو، بتسجيله الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 91، حيث سدد كرة قوية أقصى يمين الحارس كورتوا.