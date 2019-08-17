التشكيلة الرسمية لمباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو

شهدت تشكيلة ريال مدريد التي اختارها زين الدين زيدان لمواجهة نظيره سيلتا فيغو، مساء اليوم السبت، على ملعب ”بالايدوس“، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الإسباني، مفاجأة كبيرة.

وضمت القائمة الأساسية الويلزي غاريث بيل، الذي كان قد أعلن زيدان منذ أسابيع قليلة عن التفكير في رحيله.

وفاز ريال مدريد في 7 مباريات وتعادل في ثلاثة لقاءات، في الجولة الافتتاحية بمسابقة الدوري الإسباني وذلك في آخر 10 مواسم.

???? | من وصول لاعبي ريال مدريد إلى البلايدوس.

pic.twitter.com/SrL9rVWiOo — El Chiringuito Arabic (@ChiringuitoArab) August 17, 2019

وذكر الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد أن تلك السلسلة بدأت ضد ديبورتيفو عام 2009 في ملعب ”سانتياغو برنابيو“، عندما فاز الفريق الملكي 3-2، كما واجه ريال مدريد خلال تلك الفترة كلًا من ريال سوسييداد (0-3)، سبورتينغ ومايوركا (0-0)، قرطبة (2-0)، بيتيس (2-1)، فالنسيا (1-1)، سرقسطة (0-6)، ثم واجهوا ديبورتيفو (0-3) وختيافي (2-0) في الموسم الماضي على أرضه.

ويبدأ نادي ريال مدريد رحلة استعادة ”البريق المفقود“ عندما يحل ضيفًا على سيلتا فيجو في الخامسة مساء اليوم السبت.

وعاش ريال مدريد موسمًا سيئًا باستثناء حصوله على بطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي على حساب العين الإماراتي، بعدما ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16، فيما أنهى مشواره في النسخة الماضية من مسابقة الدوري الإسباني في المركز الثالث خلف غريمه التقليدي برشلونة صاحب الصدارة بفارق 19 نقطة، كما فشل في التتويج ببطولة كأس ملك إسبانيا.

كما عانى ريال مدريد من عدم الاستقرار الفني بعدما تمت إقالة المدربين جولين لوبيتيجي وسانتياغو سولاري، قبل أن يتم التعاقد مع الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان.

وجاءت التشكيلة الرسمية كالتالي:

كورتوا.

مارسيلو – راموس – فاران – أودريوزولا.

كروس – كاسيميرو – مودريتش.

ڤينيسيوس – كريم بنزيما – غاريث بيل.

دكة البدلاء: نافاس، ميليتاو، ناتشو، إيسكو، جيمس رودريغيز، فاسكيز، يوفيتش.

بينما تشكيلة سيلتا فيغو:

روبن، كيفن، كوستاس، أراوخو، أولازا، بلتران، لوبوتكا، مينديز، سواريز، أسباس، وفديز.