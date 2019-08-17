أهداف مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو.. 2-0 لـ“الميرنغي“ (فيديو)

سجل كريم بنزيما الهدف الأول لفريق ريال مدريد في شباك نظيره سيلتا فيغو، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب ”بالايدوس“، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وفي الدقيقة 61 توني كروس يسجل الثاني للملكي من تصويبة صاروخية.

وضمت القائمة الأساسية الويلزي غاريث بيل، الذي كان قد أعلن زيدان منذ أسابيع قليلة عن التفكير في رحيله.

وفاز ريال مدريد في 7 مباريات وتعادل في ثلاثة لقاءات فى الجولة الافتتاحية بمسابقة الدوري الإسباني وذلك في آخر 10 مواسم.

وذكر الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد أن تلك السلسلة بدأت ضد ديبورتيفو عام 2009 فى ملعب ”سانتياغو برنابيو“، عندما فاز الفريق الملكي 3-2، كما واجه ريال مدريد خلال تلك الفترة كلًا من ريال سوسييداد (0-3)، سبورتينغ ومايوركا (0-0)، قرطبة (2-0)، بيتيس (2-1)، فالنسيا (1-1)، سرقسطة (0-6)، ثم واجهوا ديبورتيفو (0-3) وختيافي (2-0) في الموسم الماضي على أرضه.

ويبدأ نادي ريال مدريد رحلة استعادة ”البريق المفقود“ عندما يحل ضيفًا على سيلتا فيجو في الخامسة مساء اليوم السبت.

وعاش ريال مدريد موسمًا سيئًا باستثناء حصوله على بطولة كأس العالم للأندية فى ديسمبر الماضى على حساب العين الإماراتي، بعدما ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، فيما أنهى مشواره في النسخة الماضية من مسابقة الدوري الإسباني في المركز الثالث خلف غريمه التقليدي برشلونة صاحب الصدارة بفارق 19 نقطة، كما فشل في التتويج ببطولة كأس ملك إسبانيا.

كما عانى ريال مدريد من عدم الاستقرار الفني بعدما تمت إقالة المدربَين جولين لوبيتيجي وسانتياغو سولاري قبل أن يتم التعاقد مع الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان.