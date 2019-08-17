تطورات مفاوضات برشلونة وباريس سان جيرمان حول نيمار

قرر المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، استبعاد النجم البرازيلي نيمار، من قائمة الفريق التي تواجه رين، غدًا الأحد، في ختام الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وأوضح توخيل في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أن نيمار يتبع برنامج تعافٍ انفرادي يجب أن ينهيه قبل الانضمام للمجموعة، معربًا عن ثقته في أن اللاعب البرازيلي سيكون جاهزًا للأسبوع المقبل.

واستبعد توخيل نيمار من قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة نيم في الجولة الأولى، علمًا أن اللاعب البرازيلي لم يشارك في أي مباراة ودية مع باريس سان جيرمان استعدادًا لموسم 2019/2020، ويرتبط بالعودة إلى برشلونة أو الانضمام إلى ريال مدريد.

من جهتها، ذكرت صحيفة ”سبورت“ أن جوسيب ماريا بارتوميو هو رئيس برشلونة لقيادة مفاوضات النادي الكتالوني مع باريس سان جيرمان، وأضافت أن برشلونة سيقدم عرضًا أخيرًا للتعاقد مع نيمار على أمل إنهاء الصفقة الأسبوع المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ليوناردو أرواجو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، وإيريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة، أجريا مفاوضات في اليومين الماضيين؛ لإيجاد صيغة لنقل نيمار إلى برشلونة.

وأمضى نيمار موسمين في باريس سان جيرمان، بعد انضمامه إليه قادمًا من برشلونة بصفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو، لكن اللاعب البرازيلي ينوي مغادرة النادي الفرنسي في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وعاد نيمار للمشاركة في التدريبات الجماعية لباريس سان جيرمان، اليوم السبت.

وأوضحت ”سبورت“ الإسبانية، أن نيمار كان يخوض تدريبات فردية خلال الأيام الماضية؛ للتعافي بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به قبل أسابيع.