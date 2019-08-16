نيمار يعود للمنتخب البرازيلي ويوجّه رسالة عبر مدربه ”تيتي“

قال مدرب البرازيل ليوناردو باتشي ”تيتي“، اليوم الجمعة، إن ”المهاجم نيمار أبلغه أنه ”هادئ“ وأنه ”في انتظار“ أن يبحث له باريس سان جيرمان عن مخرج.

وأضاف تيتي خلال مؤتمر صحفي في ريو دي جانيرو، عقب الحديث هاتفيًا مع اللاعب:“سألته عن حالته النفسية في ظل هذا الوضع، فقال لي: أنا هادئ، وأعرف أن هناك أمورًا جارية، والآن أنا في انتظار حسم باريس سان جيرمان للأمر“.

واستدعى المدرب المهاجم لوديتي المنتخب البرازيلي أمام كولومبيا وبيرو، في الولايات المتحدة، رغم أنه لا يلعب مباريات منذ إصابته مع المنتخب في يونيو الماضي في مباراة ودية منعته من خوض بطولة كوبا أمريكا بالبرازيل 2019.

وقال تيتي:“أخبرني أنه سعيد، ويعمل منذ فترة، وأنه لا يقوم بألعاب تكتيكية، ولكنه في حالة جيدة“.

ويرغب نيمار في الرحيل عن باريس سان جيرمان الذي انضم إليه في 2017 قادمًا من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، وهناك مفاوضات مع النادي الإسباني من أجل العودة، ولكنها تبدو في مرحلة صعبة.

وقال:“أتمنى أن يرى النور لاختيار أفضل طريق، ولكنني ليس لي الحق لأقول له أذهب هنا أو إلى هناك، هو لديه اسمه ولديه فريق، وستكون الكلمة الاخيرة له، والأمر لا يخصني“.

وفي ظل الشكوك بشأن تعافيه من الإصابة في الكاحل الأيمن، أكد المعد البدني للمنتخب فابيو ماسيرديجان قيام المهاجم بالتدريب في الملعب منذ 15 يوليو(تموز) وأنه في أحوال ”مثالية“ للعب.

وتحدث تيتي أيضًا عن لاعب برشلونة فليبي كوتينيو الذي يبدو أنه قد يرحل عن الفريق الكاتالوني ودافع عن تواجده في قائمة المنتخب.

وقال:“لقد اختير كأفضل اللاعبين في الملعب في بداية كوبا أمريكا، ومن الطبيعي أنه عندما يغير فريقه، تكون هناك تذبذبات، ولكنه سيستعيد مستواه، وأنا على يقين بذلك“.

وعن غياب مارسيلو، الذي لم يشارك في بطولة كوبا أمريكا أكد أنه ليس ”لديه أي شيء على الإطلاق“ ضد الظهير الأيسر لريال مدريد، وأكد على إعجابه بـ“مهاراته الفنية الاستثنائية“.

وقال:“يؤلمني تركه خارج القائمة، والآن أنا أحتاج لمنح الفرصة لأليكس ساندرو، ولكننا نتابع، ونعطي الفرص على أساس أداء اللاعب“.

وتلعب البرازيل أمام كولومبيا في 6 سبتمبر(أيلول) في ملعب هارد روك في ميامي، وبعدها بأربعة أيام أمام بيرو في لوس آنغلوس.