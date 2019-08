نادي برشلونة يصدر بيانًا رسميًا بشأن إصابة لويس سواريز (صورة)

أعلن نادي برشلونة عن غياب مهاجمه الأوروغواياني لويس سواريز؛ بعد إصابته في مباراة النادي الكتالوني مع أتلتيك بلباو، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، الجمعة.

وأُصيب سواريز بعد التحام مع أحد لاعبي أتلتيك بلباو، وتحامل على نفسه قبل أن يغادر الملعب ويشارك بدلًا منه رافينيا في الدقيقة 38.

وتعد هذه أول مرة يتم فيها استبدال سواريز، خلال الشوط الأول في الدوري الإسباني منذ انضمامه لبرشلونة، علمًا أنها المرة الـ29 بشكل عام، وفقًا لشبكة ”أوبتا“ للإحصائيات.

وقال البيان الرسمي لبرشلونة: ”خضع لويس سواريز لفحوصات طبية صباح اليوم، والتي أكدت إصابته في عضلة الساق اليمنى، وعودته للمشاركة مرتبطة بمدى تعافيه“.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ أن سواريز سيغيب عن برشلونة بين 3 و4 أسابيع.

وسجل سواريز 25 هدفًا في 49 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم، وساعد برشلونة على ضمان حصد لقبه الـ 26 في دوري الدرجة الأولى الإسباني الموسم الماضي.

وأعرب أنطوان غريزمان عن أسفه لإصابة لويس سواريز والهدف المتأخر الذي سجله أريتز أودوريز مهاجم أتلتيك بلباو، قائلًا: ”هذا غيّر سير المباراة تمامًا.. لقد انتهت بشكل مختلف، إنها هزيمة صعبة“.

وعن إمكانية لحاق سواريز بمباراة ريال بيتيس، قال غريزمان: ”أصيب بكدمة قوية، دعونا نرى ما إذا كان بإمكانه التدريب قبل اللقاء“.

[INJURY NEWS] Tests carried out on Saturday morning have confirmed that @LuisSuarez9 has an injured right calf. His recovery will dictate his return to action. pic.twitter.com/QeXdD3gMii

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 17, 2019