مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو.. سواريز يترك الملعب مصابًا (فيديو)

تعرَّض الأوروغوياني لويس سواريز نجم نادي برشلونة الإسباني للإصابة خلال الشوط الأول من مباراة فريقه أمام أتليتك بلباو في افتتاح الدوري الإسباني.

وشعر سواريز بالتعب، وحاول الوقوف على قدميه وبالفعل كاد أن يسجل هدفًا، ولكن اللاعب لم يتمالك نفسه، ما اضطره لطلب التغيير.

وتتجه الأنظار، مساء الجمعة، إلى ملعب ”سان ماميس“ لمتابعة المباراة المرتقبة بين أتلتيك بلباو ضد برشلونة في افتتاح الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويسعى برشلونة حامل لقب الليغا إلى بداية قوية في حملته للدفاع عن لقب الدوري الإسباني في مواجهة بلباو الباحث عن تحقيق المفاجأة وحسم نتيجة إيجابية.