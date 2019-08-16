كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة ضد أتليتك بلباو في افتتاح الدوري الإسباني

تتجه الأنظار مساء الجمعة، إلى ملعب ”سان ماميس“ لمتابعة المباراة المرتقبة بين أتليتك بلباو ضد برشلونة في افتتاح الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويسعى برشلونة حامل لقب الليغا لبداية قوية في حملته للدفاع عن لقب الدوري الإسباني في مواجهة بلباو الباحث عن تحقيق المفاجأة وحسم نتيجة إيجابية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة برشلونة وأتليتك بلباو اليوم الجمعة في افتتاح الليغا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 22:00 مساء اليوم الجمعة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب ”سان ماميس“ بصافرة الحكم كارلوس دي سيرو.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ماذا يقول التاريخ؟

لم يعرف برشلونة الفوز في آخر لقاءين ضد بلباو منذ التغلب بثنائية دون رد في مارس 2018 ولكن آخر فوز حققه بلباو في يناير 2017 ببطولة كأس الملك بنتيجة 2-1.

وكان آخر لقاء قد جمع بين الفريقين في افتتاح الليغا موسم 2015 – 2016 وانتهى بفوز برشلونة بهدف نظيف سجله النجم الأوروغوياني لويس سواريز.

ولم يحقق بلباو الفوز على برشلونة في بطولة الدوري في ديسمبر 2013 بهدف نظيف.

وحقق برشلونة لقب الدوري 27 مرة بفارق 6 مرات عن ريال مدريد الأكثر تتويجًا، واحتفظ البارسا بلقب الليغا في آخر موسمين بينما حقق بلباو بطولة الدوري 8 مرات آخرها موسم 1983 – 1984.

برشلونة وغياب ميسي

يسعى برشلونة لبداية قوية لموسمه في افتتاح الليجا بعد أن فضّلت إدارة النادي بقاء المدرب إرنستو فالفيردي ودعمت صفوف الفريق بصفقة الفرنسي أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني بجانب التعاقد مع الهولندي فرانكي دي يونج لاعب وسط أياكس أمستردام مع الحارس البرازيلي نيتو بجانب البرازيلي جونيور فريبو ظهير أيسر ريال بيتيس الإسباني.

ويفتقد البارسا خدمات النجم الأسطوري ليونيل ميسي للإصابة وأكد مدربه فالفيردي أنه لن يغامر بميسي في مواجهة بلباو مشددًا على صعوبة اللقاء خاصة أنه كان مدربًا لفريق بلباو من قبل ويدرك صعوبة الأجواء في ملعب سان ماميس.

ويعتمد برشلونة على تشكيلة تضم الحارس مارك تير شتيغن وأمامه رباعي الدفاع جيرارد بيكيه وكليمنت لينجليه ونيلسون سيميدو في الجبهة اليمنى وجوردي ألبا في الجبهة اليسرى.

ويقود خط الوسط سيرجيو بوسكيتس مع ظهور الوافد فرانكي دي يونغ وإيفان راكيتيش بينما يظهر في خط الهجوم أنطوان غريزمان مع لويس سواريز وعثمان ديمبيلي مع احتمالية تغييير طريقة اللعب إلى 4-4-2 بتحرك راكيتيتش لمركز الجناح الأيمن ومشاركة الثنائي سواريز وغريزمان في خط الهجوم.

بلباو والبحث عن مفاجأة

يبحث فريق بلباو عن مفاجأة من أجل حسم الفوز على حساب برشلونة في افتتاح الليغا وهو ما أكده المدرب جايزكا جاريتانو المدير الفني لفريق بلباو مشددًا على تفاؤله لتحقيق نتيجة طيبة في مباراة البارسا.

ويغيب عن بلباو جوركا جايزيتا للإصابة، ويعتمد بلباو على تشكيلة تضم الحارس ياجو هيريرين وأمامه رباعي الدفاع إينيجو مارتينيز وييراي ألفاريز وأندير كابا ويوري بيرتشتشي وفي خط الوسط يعول الفريق على داني جارسيا وأوناي لوبيز مع صانع الألعاب راؤول جارسيا مع الجناحين إينيجو كوردوبا وإيكر مونياين ويقود الهجوم المخضرم إينياكي ويليامز.