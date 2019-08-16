التشكيل المتوقع لمباراة أتلتيك بلباو ضد برشلونة في الدوري الإسباني (صور)

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آخر فوز لأتلتيك بلباو على برشلونة يعود إلى يناير 2017، عندما فاز 2/1 في ذهاب دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا، لكنه ودع أمام النادي الكتالوني، بعد أن فاز برشلونة 3/1 في مباراة الإياب.