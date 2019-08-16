التشكيل المتوقع لمباراة أتلتيك بلباو ضد برشلونة في الدوري الإسباني (صور)

يحل نادي برشلونة ضيفًا ثقيلًا على منافسه أتلتيك بلباو في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني للموسم الجديد 2019/2020.
ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز في بداية مسيرته للحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التوالي، رغم غياب نجمه وقائده ليونيل ميسي بسبب الإصابة.
وتوقعت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن يلعب برشلونة بهذه التشكيلة:
حراسة المرمى: تير شتيغن.
خط الدفاع: سيميدو – بيكيه – لينجليه – ألبا.
خط الوسط: روبرتو – دي يونج – راكيتيتش.
خط الهجوم: سواريز – جريزمان – ديمبلي.
تشكيلة برشلونة vs اتليتك بلباو المتوقعة من الموندو ||???? pic.twitter.com/cEzXqJerdE
— عالم إسبانيا (@ESP_World) August 16, 2019
فيما يلي التشكيلة المتوقعة للمباراة من صحيفة ”أس“
تشكيلة برشلونة vs اتليتك بلباو المتوقعة من الاس ||???? pic.twitter.com/OqCBhNpHlq
— عالم إسبانيا (@ESP_World) August 16, 2019
في حين توقعت صحيفة ”ماركا“ أن تكون تشكيلة المباراة كالتالي:
تشكيلة برشلونة و اتليتك بلباو المتوقعة من الماركا ||???? pic.twitter.com/xlABajADok
— عالم إسبانيا (@ESP_World) August 16, 2019