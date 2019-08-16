التشكيل المتوقع لمباراة أتلتيك بلباو ضد برشلونة في الدوري الإسباني (صور)

التشكيل المتوقع لمباراة أتلتيك بلباو ضد برشلونة في الدوري الإسباني (صور)

المصدر: فريق التحرير

يحل نادي برشلونة ضيفًا ثقيلًا على منافسه أتلتيك بلباو في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني للموسم الجديد 2019/2020.

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز في بداية مسيرته للحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التوالي، رغم غياب نجمه وقائده ليونيل ميسي بسبب الإصابة.

وتوقعت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن يلعب برشلونة بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيميدو – بيكيه – لينجليه – ألبا.

خط الوسط: روبرتو – دي يونج – راكيتيتش.

خط الهجوم: سواريز – جريزمان – ديمبلي.

فيما يلي التشكيلة المتوقعة للمباراة من صحيفة ”أس“

في حين توقعت صحيفة ”ماركا“ أن تكون تشكيلة المباراة كالتالي: