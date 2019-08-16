برشلونة يستهل حملة الدفاع عن الدوري الإسباني بخسارة صاعقة أمام أتليتك بلباو (فيديو)

استهل برشلونة حملته للحفاظ على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بالخسارة أمام مضيفه أتليتك بلباو 0-1، اليوم الجمعة، في افتتاح مباريات الجولة الأولى من المسابقة.

وسجل أرتيز أدوريز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88 من ضربة خلفية مزدوجة سكنت شباك الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

وعانى برشلونة من غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي المصاب، بالإضافة إلى خروج مهاجمه الأوروغواياني لويس سواريز مصاباً في الدقيقة 35، ليحل لاعب الوسط البرازيلي رافينيا ألكانتارا بدلاً منه.

وحصد بلباو أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم فيما ظل برشلونة بلا رصيد من النقاط.