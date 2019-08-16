هدف مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو.. الفريق الكتالوني يتأخر (فيديو)

تقدم أدوريزز لاعب أتلتيك بلباو بهدف رائع في شباك برشلونة، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ”سان ماميس“ في افتتاح الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز أدوريزز هدفه في الدقيقة 89 من ضربة خلفية مزدوجة رائعة فشل تيرشيغن في التصدي لها.

ويسعى برشلونة حامل لقب الليغا إلى بداية قوية في حملته للدفاع عن لقب الدوري الإسباني في مواجهة بلباو الباحث عن تحقيق المفاجأة وحسم نتيجة إيجابية.