بعد شهور من الغموض.. إصابة هازارد تجبر زيدان على الاستعانة بغاريث بيل

تعهد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بالتعامل مع غاريث بيل مثل أي لاعب بالفريق رغم إبداء المدرب الفرنسي في وقت سابق رغبته في بيع المهاجم الويلزي بينما يستعد الفريق لمواجهة سيلتا فيجو خارج ملعبه غدًا السبت في أولى مبارياته بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وارتبط زيدان بعلاقة فاترة مع بيل منذ عودته لمنصبه في مارس الماضي عقب استقالته العام الماضي بعد الفوز 3-1 على ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا بفضل هدفين من بيل.

ولم يعتمد زيدان بشكل كبير على بيل في 11 مباراة قادها في الدوري الموسم الماضي وقال الشهر الماضي إن النادي كان يحاول بيع اللاعب لدرجة قوله ”أفضل شيء رحيله عن النادي غدًا“.

لكن في مؤتمر صحفي قبل رحلة ريال مدريد إلى سيلتا حث زيدان لاعبه على استعادة مكانه في التشكيلة الأساسية، وقال: ”بدا في وقت من الأوقات أنه في طريقه للرحيل عن النادي لكنه معنا الآن وسأعتمد عليه مثل كافة اللاعبين الآخرين الموجودين في الفريق، أتوقع أن يحاول كل لاعب زيادة الأمر صعوبة بالنسبة لي عند اختيار التشكيلة الأساسية“.

وتعززت فرص مشاركة بيل أمام سيلتا فيغو بعد إصابة إيدين هازارد المنضم للفريق في صفقة بلغت قيمتها مئة مليون يورو (110.76 مليون دولار) في الفخذ خلال تدريب اليوم وليتم استبعاده من المباراة الأولى للفريق في الموسم.

ومن الممكن أن تؤدي إصابة هازارد أيضًا إلى خوض صانع اللعب الكولومبي جيمس رودريغيز أول مباراة رسمية له مع ريال مدريد منذ انضمامه إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة قبل عامين.

ورودريغيز لاعب آخر كان يفضل زيدان رحيله حيث يميل المدرب الفرنسي إلى عدم الاعتماد عليه بعدما ارتبط بالرحيل عن النادي لكن المدرب قال إنه سعيد بعودة لاعب الوسط الكولومبي للفريق وأكد أنه جاهز لمواجهة سيلتا فيغو.

وخاض ريال مدريد فترة إعداد صعبة للموسم الجديد حيث فاز مرتين في سبع مباريات وتعرض لهزيمة مذلة 7-3 أمام أتلتيكو مدريد لكن زيدان قال إن فريقه متحمس لخوض الموسم الجديد.

وأضاف: ”جماهير ريال مدريد دائمًا تشعر بالتشاؤم عندما لا يؤدي الفريق بشكل جيد أو لا يفوز لكن الدوري مسابقة مختلفة ونشعر بتفاؤل كبير، نتطلع لبدء المسابقة ونريد الفوز“.