تقرير: غاريث بيل يهدد بمقاضاة ريال مدريد.. تعرف على التفاصيل

تصاعدت حدة التوترات بين نادي ريال مدريد الإسباني والنجم الويلزي غاريث بيل، في ظل الحرب العلنية بين اللاعب والفرنسي زين الدين زيدان، والذي أكد مرارًا أنه لا يضع بيل ضمن حساباته في الموسم الجديد.

ووفقًا لصحيفة ”سبورت“ الإسبانية، فإن بيل أعلن أنه لن يرحل عن صفوف ريال مدريد تحت أي ظرف، وأنه يرفض تمامًا الانتقال إلى أي وجهة أخرى خارج إسبانيا، حيث يمتد عقده رفقة الميرينغي إلى منتصف موسم 2022.

وقالت ”سبورت“ الكتالونية، في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، إن بيل غضب بشدة عندما علم أن مسؤولي ريال مدريد وضعوه في صفقة تبادلية لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت أن مسؤولي الريال عرضوا على باريس سان جيرمان انتقال بيل والإسباني إيسكو ألاركون إضافة إلى 100 مليون يورو، للفوز بخدمات نيمار، في ظل المنافسة المحتدمة مع برشلونة على قائد السليساو السابق.

وتابعت: ”حسم بيل الموقف صراحة، وأبلغ إدارة النادي الملكي أنه لن يرحل إلى باريس سان جيرمان أو أي نادٍ آخر، وهدد بأنه سيحرّك دعوى قضائية ضد النادي حال معاملته بطريقة غير لائقة أو بعيدًا عن القواعد الاحترافية“.